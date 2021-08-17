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ХАМАС поздравил "Талибан"* и афганцев с победой

ХАМАС поздравил "Талибан"* и афганцев с победой - РИА Новости, 17.08.2021

ХАМАС поздравил "Талибан"* и афганцев с победой

Движение ХАМАС поздравило "Талибан"* и афганский народ с победой. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:26

2021-08-17T00:26

2021-08-17T00:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

палестина

талибан

хамас

афганистан

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ГАЗА, 17 авг - РИА Новости. Движение ХАМАС поздравило "Талибан"* и афганский народ с победой.Ранее официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война Афганистане, которая разгорелась в стране 20 лет назад, закончена.ХАМАС пожелал афганцам успехов в достижении стабильности и процветания. По их мнению, достижение афганцев доказывает, что народное сопротивление, в том числе народа Палестины, рано или поздно увенчается успехом.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

палестина

афганистан

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в мире, палестина, талибан, хамас, афганистан