ХАМАС поздравил "Талибан"* и афганцев с победой
Движение ХАМАС поздравило "Талибан"* и афганский народ с победой
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Ранее официальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война Афганистане, которая разгорелась в стране 20 лет назад, закончена.
"ХАМАС поздравляет мусульманский афганский народ с разгромом американской оккупации на территории Афганистана, а также движение "Талибан"* и его руководство с этой победой, которая стала результатом их усилий, предпринимаемых последние 20 лет", - говорится в заявлении палестинского движения.
ХАМАС пожелал афганцам успехов в достижении стабильности и процветания. По их мнению, достижение афганцев доказывает, что народное сопротивление, в том числе народа Палестины, рано или поздно увенчается успехом.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.