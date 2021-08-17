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Липецкая область
https://ria.ru/20210817/svalka-1746113608.html
Жителей села Фащевка Липецкой области избавят от свалки
Жителей села Фащевка Липецкой области избавят от свалки - РИА Новости, 17.08.2021
Жителей села Фащевка Липецкой области избавят от свалки
Власти Липецкой области приступили к ликвидации мусорной свалки, расположенной недалеко от села Фащевка Грязинского района, на что из регионального бюджета... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:15
2021-08-17T17:15
липецкая область
липецк
грязинский район
липецкая область
жкх
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области приступили к ликвидации мусорной свалки, расположенной недалеко от села Фащевка Грязинского района, на что из регионального бюджета выделено 14 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, фащевская свалка относится к числу несанкционированных. Место для нее определили сами жители много лет назад. Началось все с бытовых отходов, но к моменту ликвидации свалка разрослась до размеров полигона и заняла более четырех гектаров. Теперь ее сравняют с землей, чтобы затем с соблюдением всех технологий сформировать верхний плодородный слой. В завершении на месте бывшей свалки будут высажены многолетние травы.Губернатор добавил, что сейчас, помимо фащевского полигона, в области ликвидируют свалки общей площадью 25 гектаров в Липецке и Данкове. Финансирование работ осуществляется из федерального бюджета, так как обе имеют статус масштабных объектов накопленного экологического вреда. Более мелкие несанкционированные свалки муниципалитеты ликвидируют за счет местной казны. В 2020 году было убрано более 70 таких объектов. Всего в рамках реализации государственной программы Липецкой области по охране окружающей среды разработано пять проектов рекультивации несанкционированных свалок, что позволит вернуть в целевой оборот более 11 гектаров земель в Тербунском, Грязинском, и Елецком районах.
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липецк, грязинский район, липецкая область, жкх, игорь артамонов
17:15 17.08.2021
 

Жителей села Фащевка Липецкой области избавят от свалки

© Фото : Администрация Липецкой областиРекультивация свалки началась в селе Фащевка Липецкой области
Рекультивация свалки началась в селе Фащевка Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области приступили к ликвидации мусорной свалки, расположенной недалеко от села Фащевка Грязинского района, на что из регионального бюджета выделено 14 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, фащевская свалка относится к числу несанкционированных. Место для нее определили сами жители много лет назад. Началось все с бытовых отходов, но к моменту ликвидации свалка разрослась до размеров полигона и заняла более четырех гектаров. Теперь ее сравняют с землей, чтобы затем с соблюдением всех технологий сформировать верхний плодородный слой. В завершении на месте бывшей свалки будут высажены многолетние травы.
"Качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния населённых пунктов. Областная власть ведёт комплексную работу в этом направлении на протяжении последних лет", – отметил Артамонов.
Губернатор добавил, что сейчас, помимо фащевского полигона, в области ликвидируют свалки общей площадью 25 гектаров в Липецке и Данкове. Финансирование работ осуществляется из федерального бюджета, так как обе имеют статус масштабных объектов накопленного экологического вреда. Более мелкие несанкционированные свалки муниципалитеты ликвидируют за счет местной казны. В 2020 году было убрано более 70 таких объектов. Всего в рамках реализации государственной программы Липецкой области по охране окружающей среды разработано пять проектов рекультивации несанкционированных свалок, что позволит вернуть в целевой оборот более 11 гектаров земель в Тербунском, Грязинском, и Елецком районах.
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Липецкая областьЛипецкГрязинский районЛипецкая областьЖКХИгорь Артамонов
 
 
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