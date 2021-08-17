https://ria.ru/20210817/priznanie-1746089570.html

Говорить о признании талибов преждевременно, заявил Лавров

Говорить о признании талибов преждевременно, заявил Лавров - РИА Новости, 17.08.2021

Говорить о признании талибов преждевременно, заявил Лавров

Россия не торопится с признанием талибов (движение "Талибан"*) властями Афганистана, так же, как и другие страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:52

2021-08-17T14:52

2021-08-17T15:30

в мире

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098720_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_150c637735a7ddcb2130ac8b8b8d403a.jpg

КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Россия не торопится с признанием талибов (движение "Талибан"*) властями Афганистана, так же, как и другие страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны", - сказал он журналистам во время пресс-подхода.Вместе с тем он обратил внимание, что талибы подают "обнадеживающие сигналы", в частности, заявляя о готовности не закрывать путь для чиновников, работавших при президенте Ашрафе Гани. "Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием, образованием для девочек и в целом - с функционированием государственной машины, не закрывая путь для тех чиновников, которые работали при предыдущем правительстве президента Гани", - подчеркнул Лавров.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия