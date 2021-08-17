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Говорить о признании талибов преждевременно, заявил Лавров
Говорить о признании талибов преждевременно, заявил Лавров - РИА Новости, 17.08.2021
Говорить о признании талибов преждевременно, заявил Лавров
Россия не торопится с признанием талибов (движение "Талибан"*) властями Афганистана, так же, как и другие страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:52
2021-08-17T15:30
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Россия не торопится с признанием талибов (движение "Талибан"*) властями Афганистана, так же, как и другие страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны", - сказал он журналистам во время пресс-подхода.Вместе с тем он обратил внимание, что талибы подают "обнадеживающие сигналы", в частности, заявляя о готовности не закрывать путь для чиновников, работавших при президенте Ашрафе Гани. "Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием, образованием для девочек и в целом - с функционированием государственной машины, не закрывая путь для тех чиновников, которые работали при предыдущем правительстве президента Гани", - подчеркнул Лавров.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
14:52 17.08.2021 (обновлено: 15:30 17.08.2021)
 
Говорить о признании талибов преждевременно, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не торопится с признанием талибов законными властями, как и другие страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Россия не торопится с признанием талибов (движение "Талибан"*) властями Афганистана, так же, как и другие страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны", - сказал он журналистам во время пресс-подхода.
Вместе с тем он обратил внимание, что талибы подают "обнадеживающие сигналы", в частности, заявляя о готовности не закрывать путь для чиновников, работавших при президенте Ашрафе Гани. "Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием, образованием для девочек и в целом - с функционированием государственной машины, не закрывая путь для тех чиновников, которые работали при предыдущем правительстве президента Гани", - подчеркнул Лавров.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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