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В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище
В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище - РИА Новости, 17.08.2021
В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище
Двое подростков в Приморье разбили несколько памятников на кладбище в селе Романовка, их родителей привлекут к ответственности, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T02:38
2021-08-17T02:38
2021-08-17T02:38
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Двое подростков в Приморье разбили несколько памятников на кладбище в селе Романовка, их родителей привлекут к ответственности, сообщает краевое УМВД РФ.В полицию поступило сообщение от жительницы села Романовка о том, что на кладбище неизвестные повредили надгробные памятники.Из-за возраста виновники не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Со школьниками и их родителями инспекторы ПДН проводят профилактическую работу. Родителей подростков привлекут к административной ответственности.В полиции напомнили, что санкция статьи 244 УК РФ "Надругательство над местами захоронения умерших" предусматривает ареста до трех месяцев. Ответственность наступает с 16-летнего возраста.
https://ria.ru/20210805/kladbische-1744546650.html
приморский край
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происшествия, приморский край
В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище
В Приморье двое подростков разбили несколько памятников на кладбище в селе Романовка