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В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище
В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище - РИА Новости, 17.08.2021
В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище
Двое подростков в Приморье разбили несколько памятников на кладбище в селе Романовка, их родителей привлекут к ответственности, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T02:38
2021-08-17T02:38
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Двое подростков в Приморье разбили несколько памятников на кладбище в селе Романовка, их родителей привлекут к ответственности, сообщает краевое УМВД РФ.В полицию поступило сообщение от жительницы села Романовка о том, что на кладбище неизвестные повредили надгробные памятники.Из-за возраста виновники не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Со школьниками и их родителями инспекторы ПДН проводят профилактическую работу. Родителей подростков привлекут к административной ответственности.В полиции напомнили, что санкция статьи 244 УК РФ "Надругательство над местами захоронения умерших" предусматривает ареста до трех месяцев. Ответственность наступает с 16-летнего возраста.
https://ria.ru/20210805/kladbische-1744546650.html
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происшествия, приморский край
02:38 17.08.2021
 
В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище

В Приморье двое подростков разбили несколько памятников на кладбище в селе Романовка

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Двое подростков в Приморье разбили несколько памятников на кладбище в селе Романовка, их родителей привлекут к ответственности, сообщает краевое УМВД РФ.
В полицию поступило сообщение от жительницы села Романовка о том, что на кладбище неизвестные повредили надгробные памятники.
"Сотрудники полиции оперативно установили личности злоумышленников, повредивших надгробия. Ими оказались два местных жителя 2009 года рождения. Несовершеннолетние пояснили, что во время прогулки зашли на территорию кладбища и разбили памятники. О том, что своими действиями надругались над местами захоронения умерших, они не думали", - говорится в сообщении.
Из-за возраста виновники не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Со школьниками и их родителями инспекторы ПДН проводят профилактическую работу. Родителей подростков привлекут к административной ответственности.
В полиции напомнили, что санкция статьи 244 УК РФ "Надругательство над местами захоронения умерших" предусматривает ареста до трех месяцев. Ответственность наступает с 16-летнего возраста.
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