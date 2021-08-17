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В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище

В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище - РИА Новости, 17.08.2021

В Приморье двое подростков разбили памятники на местном кладбище

Двое подростков в Приморье разбили несколько памятников на кладбище в селе Романовка, их родителей привлекут к ответственности, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T02:38

2021-08-17T02:38

2021-08-17T02:38

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Двое подростков в Приморье разбили несколько памятников на кладбище в селе Романовка, их родителей привлекут к ответственности, сообщает краевое УМВД РФ.В полицию поступило сообщение от жительницы села Романовка о том, что на кладбище неизвестные повредили надгробные памятники.Из-за возраста виновники не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Со школьниками и их родителями инспекторы ПДН проводят профилактическую работу. Родителей подростков привлекут к административной ответственности.В полиции напомнили, что санкция статьи 244 УК РФ "Надругательство над местами захоронения умерших" предусматривает ареста до трех месяцев. Ответственность наступает с 16-летнего возраста.

https://ria.ru/20210805/kladbische-1744546650.html

приморский край

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происшествия, приморский край