https://ria.ru/20210817/moskva-1746039303.html
Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая
Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая - РИА Новости, 17.08.2021
Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая
Московские производители представят пищевые и косметические товары в торговом центре Ченду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), население которого... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:41
2021-08-17T10:41
2021-08-17T10:41
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МОСКВА, 17 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Московские производители представят пищевые и косметические товары в торговом центре Ченду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), население которого составляет более 16 миллионов человек, рассказали vm.ru в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в понедельник.Товары российских столичных фирм будут представлены в павильоне Russian Commodities Pavillion и магазине Russian Commodities Pavillion. Эти локации специально оборудуют для развития отечественной продукции в Китае.Товары Москвы также планируется разместить на онлайн-площадке WeChat, — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210812/elektrokary-1745483264.html
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