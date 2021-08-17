https://ria.ru/20210817/moskva-1746039303.html

Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая

Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая - РИА Новости, 17.08.2021

Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая

Московские производители представят пищевые и косметические товары в торговом центре Ченду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), население которого... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:41

2021-08-17T10:41

2021-08-17T10:41

россия-китай: главное

китай

москва

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МОСКВА, 17 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Московские производители представят пищевые и косметические товары в торговом центре Ченду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), население которого составляет более 16 миллионов человек, рассказали vm.ru в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в понедельник.Товары российских столичных фирм будут представлены в павильоне Russian Commodities Pavillion и магазине Russian Commodities Pavillion. Эти локации специально оборудуют для развития отечественной продукции в Китае.Товары Москвы также планируется разместить на онлайн-площадке WeChat, — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210812/elektrokary-1745483264.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, москва