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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210817/moskva-1746039303.html
Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая
Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая - РИА Новости, 17.08.2021
Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая
Московские производители представят пищевые и косметические товары в торговом центре Ченду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), население которого... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:41
2021-08-17T10:41
россия-китай: главное
китай
москва
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МОСКВА, 17 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Московские производители представят пищевые и косметические товары в торговом центре Ченду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), население которого составляет более 16 миллионов человек, рассказали vm.ru в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в понедельник.Товары российских столичных фирм будут представлены в павильоне Russian Commodities Pavillion и магазине Russian Commodities Pavillion. Эти локации специально оборудуют для развития отечественной продукции в Китае.Товары Москвы также планируется разместить на онлайн-площадке WeChat, — добавили в пресс-службе.
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китай, москва
10:41 17.08.2021
 

Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая

© Фото : информационное управление района ЦзинНю, Чэнду Самый крупный торговый центр провинции Сычуань "Chengdu International Trade City"
Самый крупный торговый центр провинции Сычуань Chengdu International Trade City - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : информационное управление района ЦзинНю, Чэнду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Московские производители представят пищевые и косметические товары в торговом центре Ченду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), население которого составляет более 16 миллионов человек, рассказали vm.ru в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в понедельник.
Товары российских столичных фирм будут представлены в павильоне Russian Commodities Pavillion и магазине Russian Commodities Pavillion. Эти локации специально оборудуют для развития отечественной продукции в Китае.
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12 августа, 14:29Россия-Китай: Главное
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Товары Москвы также планируется разместить на онлайн-площадке WeChat, — добавили в пресс-службе.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайМосква
 
 
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