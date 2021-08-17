https://ria.ru/20210817/moloko-1746014418.html

В Киеве пожаловались на гибель молочной отрасли

В Киеве пожаловались на гибель молочной отрасли - РИА Новости, 17.08.2021

В Киеве пожаловались на гибель молочной отрасли

Молочная отрасль в Украине умирает, а цены на продукцию все в большей степени зависят от импорта. С таким заявлением в эфире "ГолосUA" выступил глава Союза... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T01:09

2021-08-17T01:09

2021-08-17T01:09

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Молочная отрасль в Украине умирает, а цены на продукцию все в большей степени зависят от импорта. С таким заявлением в эфире "ГолосUA" выступил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич."Фактически, коровы уничтожены, то люди, которые ухаживают за коровами – их нет, они стареют, а молодые не берутся за эту специальность", - сказал он.Томич посетовал, что в стране отсутствует политика по возрождению отрасли. "Это говорит о том, что в этой части мы (Украина – Прим. ред.) беззащитны перед внешним рынком. И ценовая политика будет полностью зависеть от того, как будут внешние игроки играть на нашем рынке", - заявил эксперт.Ранее вице-президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев Украины Виктор Гончаренко заявил, что украинские села в настоящее время похожи на поля ожесточенных сражений периода Великой Отечественной войны.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом".

https://ria.ru/20201107/ukraina-1583478471.html

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в мире, украина, ситуация на украине