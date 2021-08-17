https://ria.ru/20210817/kuimov-1746075008.html

Биография Николая Куимова

Биография Николая Куимова - РИА Новости, 17.08.2021

Биография Николая Куимова

Заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Николай Дмитриевич Куимов родился 16 декабря 1957 года в городе Подольск Московской области. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:30

2021-08-17T13:30

2021-08-17T13:52

безопасность

справки

подольск

авиационный комплекс имени с. в. ильюшина

московский авиационный институт

международная организация гражданской авиации

ил-112в

крушение ил-112в в подмосковье

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Заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Николай Дмитриевич Куимов родился 16 декабря 1957 года в городе Подольск Московской области.В 1979 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.Н. Расковой. В 1981 году был зачислен на третий курс вечернего факультета "Взлет" Московского авиационного института, который без отрыва от службы при в/ч 15650 окончил в 1985 году по специальности "самолетостроение" и получил квалификацию "инженер-механик".В 1989 году окончил Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова (город Ахту6инск, Астраханская область).После окончания Центра получил назначение в Государственный Краснознаменный научно-испытательный институт ВВС им. В.П. Чкалова (с 1990 года – 929 ГЛИЦ МО РФ), где служил в должности старшего летчика-испытателя.С 1994 года – шеф-пилот на летно-испытательной работе в ОАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина". Провел большой объем летных испытаний, который позволил получить сертификационные характеристики самолетов Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ил-114 и Ил-103 и в кратчайшие сроки запустить эти самолеты в эксплуатацию.В 2001 году выполнил серию полетов с десантированием грузов на самолете Ил-76МФ.В 2003 году Николай Куимов проводил летные испытания Ил-86. Выполнил первый подъем и всю программу летных испытаний специального самолета Ил-96-300ПУ для президента РФ.В 2004 году произвел первую в России автоматическую посадку на самолете Ил-96-300 и провел всю программу летных испытаний при минимуме погоды, различных категорий Международной организации гражданской авиации.В 2005 году Куимов выполнил боевые пуски ракет по морским целям с самолета Ил-38 и совершил первый подъем опытного самолета Ил-76МД-90.В 2007 году выполнил первый полет самолетов Ил-96-400ТД, в 2010 году – Ил-76МФ.28 января 2013 года под управлением летчика-испытателя Николая Куимова самолет Ил-76МД-90А совершил первый длительный полет 4 часа 25 минут по программе заводских испытаний. 30 марта 2019 года Куимов командовал экипажем, который провел первый испытательный полет опытного образца новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. 16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском (Московская область) Куимов, командуя экипажем, совершил первый полет на новом пассажирском региональном турбовинтовом самолете Ил-114-300.В общей сложности Николай Куимов освоил более 35 типов самолетов. Неоднократно участвовал в показательных выступлениях самолетов на международных выставках и авиационных салонах: Ил-96Т (1997, Париж), Ил-76МФ RА (1998, Берлин), Ил-114-100 (2000, Сингапур).17 августа 2021 года Николай Куимов погиб в результате катастрофы опытного образца самолета Ил-112В. Николай Куимов – заслуженный летчик-испытатель РФ (2003). Подполковник.Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года за мужество и героизм, проявленные при испытании авиационной техники, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "3олотая 3везда".За время службы он также был награжден правительственными медалями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

подольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, справки, подольск, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, московский авиационный институт, международная организация гражданской авиации, ил-112в, крушение ил-112в в подмосковье