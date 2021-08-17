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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746054535.html
В Москве за сутки госпитализировали почти 700 заболевших COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали почти 700 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали почти 700 заболевших COVID-19
Менее 700 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки, на ИВЛ находится 341 пациент, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:46
2021-08-17T11:46
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Менее 700 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки, на ИВЛ находится 341 пациент, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 2006 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 692 человека. На ИВЛ находится 341 человек", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели еще 2467 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся людей увеличилось до 1 414 796. В столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус в россии
11:46 17.08.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали почти 700 заболевших COVID-19

Оперштаб: в Москве за сутки госпитализировали почти 692 заболевших COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Машина скорой помощи у карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Менее 700 человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки, на ИВЛ находится 341 пациент, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 2006 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 692 человека. На ИВЛ находится 341 человек", - сообщили в штабе.
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Также в городе выздоровели еще 2467 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся людей увеличилось до 1 414 796. В столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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