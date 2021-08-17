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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746052384.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:36
2021-08-17T11:37
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,11%, 2. Москва -&nbsp; 0,13%, 3. Республика Татарстан - 0,19%", - говорится в сообщении.
республика алтай
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общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:36 17.08.2021 (обновлено: 11:37 17.08.2021)
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Республике Алтай — 0,11%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в павильоне компании "Эвотэк-Мирай Геномикс" на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции "Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу" в Москве
Медицинский работник в павильоне компании Эвотэк-Мирай Геномикс на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,11%, 2. Москва -  0,13%, 3. Республика Татарстан - 0,19%", - говорится в сообщении.
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