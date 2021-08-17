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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:36
2021-08-17T11:36
2021-08-17T11:37
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Республике Алтай - 0,11%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,11%, 2. Москва - 0,13%, 3. Республика Татарстан - 0,19%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:36 17.08.2021 (обновлено: 11:37 17.08.2021)
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Республике Алтай — 0,11%