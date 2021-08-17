https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746067283.html

"Кинотавр" откроется документальным фильмом Петра Шепотинника

"Кинотавр" откроется документальным фильмом Петра Шепотинника - РИА Новости, 17.08.2021

"Кинотавр" откроется документальным фильмом Петра Шепотинника

Фильмом открытия 32-го фестиваля "Кинотавр" станет документальная картина Петра Шепотинника "Нас других не будет", закроется фестиваль показом фильма Киры... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:56

2021-08-17T12:56

2021-08-17T12:56

культура

сочи

александр роднянский

кинотавр

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фильмом открытия 32-го фестиваля "Кинотавр" станет документальная картина Петра Шепотинника "Нас других не будет", закроется фестиваль показом фильма Киры Коваленко "Разжимая кулаки", сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции во вторник.Он добавил, что в рамках внеконкурсной программы также будут показаны картины "Купе номер шесть" и "Мама, я дома".Фильм Коваленко "Разжимая кулаки" в этом году получил главный приз в категории "Особый взгляд" 74-го Каннского фестиваля, "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена – гран-при фестиваля.

https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746066390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, александр роднянский, кинотавр, новости культуры, кино и сериалы