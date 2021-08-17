https://ria.ru/20210817/kinotavr-1746067283.html
"Кинотавр" откроется документальным фильмом Петра Шепотинника
"Кинотавр" откроется документальным фильмом Петра Шепотинника - РИА Новости, 17.08.2021
"Кинотавр" откроется документальным фильмом Петра Шепотинника
Фильмом открытия 32-го фестиваля "Кинотавр" станет документальная картина Петра Шепотинника "Нас других не будет", закроется фестиваль показом фильма Киры... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:56
2021-08-17T12:56
2021-08-17T12:56
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фильмом открытия 32-го фестиваля "Кинотавр" станет документальная картина Петра Шепотинника "Нас других не будет", закроется фестиваль показом фильма Киры Коваленко "Разжимая кулаки", сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции во вторник.Он добавил, что в рамках внеконкурсной программы также будут показаны картины "Купе номер шесть" и "Мама, я дома".Фильм Коваленко "Разжимая кулаки" в этом году получил главный приз в категории "Особый взгляд" 74-го Каннского фестиваля, "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена – гран-при фестиваля.
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сочи, александр роднянский, кинотавр, новости культуры, кино и сериалы
"Кинотавр" откроется документальным фильмом Петра Шепотинника
"Кинотавр" откроется документальным фильмом Петра Шепотинника
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фильмом открытия 32-го фестиваля "Кинотавр" станет документальная картина Петра Шепотинника "Нас других не будет", закроется фестиваль показом фильма Киры Коваленко "Разжимая кулаки", сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции во вторник.
"Фильмом открытия станет документальная картина "Нас других не будет" журналиста Петра Шепотинника, основанная на его материалах, диалогах, снятых за последние три десятилетия российского кинематографа – в том числе с Балабановым и Бодровым-младшим... Фильмом закрытия станет работа Киры Коваленко "Разжимая кулаки", - сказал Роднянский.
Он добавил, что в рамках внеконкурсной программы также будут показаны картины "Купе номер шесть" и "Мама, я дома".
Фильм Коваленко "Разжимая кулаки" в этом году получил главный приз в категории "Особый взгляд" 74-го Каннского фестиваля, "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена – гран-при фестиваля.