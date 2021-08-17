https://ria.ru/20210817/germaniya-1746098960.html

Онлайн-конференция об отношениях России и ФРГ и актуальных проблемах

Онлайн-конференция об отношениях России и ФРГ и актуальных проблемах - РИА Новости, 17.08.2021

Онлайн-конференция об отношениях России и ФРГ и актуальных проблемах

19 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция об актуальном состоянии российско-германских отношений и о текущих международных проблемах.

2021-08-17T15:48

2021-08-17T15:48

2021-08-17T15:48

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;- немецкий политолог Александр РАР.На 20 августа запланирован визит в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Москву в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель хотела бы провести консультации с российским руководством до того, как посетит Киев 22 августа. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, - экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы