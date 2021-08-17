Онлайн-конференция об отношениях России и ФРГ и актуальных проблемах
19 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция об актуальном состоянии российско-германских отношений и о текущих международных проблемах.
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Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- немецкий политолог Александр РАР.
На 20 августа запланирован визит в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Москву в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель хотела бы провести консультации с российским руководством до того, как посетит Киев 22 августа. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, - экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- немецкий политолог Александр РАР.
На 20 августа запланирован визит в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Москву в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. Меркель хотела бы провести консультации с российским руководством до того, как посетит Киев 22 августа. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, - экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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