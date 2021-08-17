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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/evakuatsiya-1746097377.html
Команда Байдена обвинила Трампа в хаосе в аэропорту Кабула
Команда Байдена обвинила Трампа в хаосе в аэропорту Кабула - РИА Новости, 17.08.2021
Команда Байдена обвинила Трампа в хаосе в аэропорту Кабула
Представители администрации США заявили, что команда экс-президента Дональда Трампа не оставила им подготовленного плана эвакуации людей из Кабула, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:36
2021-08-17T15:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Представители администрации США заявили, что команда экс-президента Дональда Трампа не оставила им подготовленного плана эвакуации людей из Кабула, сообщает портал Axios.Ранее Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинив его в некомпетентности и заверив, что его администрация действовала бы иначе.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Захват движением "Талибан"* всей территории Афганистана и Кабула вызвал хаос в аэропорту афганской столицы, в который устремились тысячи желающих покинуть страну. Сообщалось, что в результате ряда инцидентов в аэропорту, который находился под контролем американских военных, погибли не менее десяти человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп
15:36 17.08.2021
 
Команда Байдена обвинила Трампа в хаосе в аэропорту Кабула

Axios: администрация Байдена обвинила Трампа в отсутствии плана эвакуации дипломатов из Кабула

© REUTERSЛюди в аэропорту Кабула. Кадр видео
Люди в аэропорту Кабула. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© REUTERS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Представители администрации США заявили, что команда экс-президента Дональда Трампа не оставила им подготовленного плана эвакуации людей из Кабула, сообщает портал Axios.
Ранее Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинив его в некомпетентности и заверив, что его администрация действовала бы иначе.
"Когда мы пришли (к власти – ред.) 20 января, мы увидели, что в тумбочке ничего нет. Нам не оставили плана эвакуации дипломатов в аэропорт. На полках, так сказать, было пусто", - сказал изданию высокопоставленный чиновник из сферы национальной безопасности США.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
Захват движением "Талибан"* всей территории Афганистана и Кабула вызвал хаос в аэропорту афганской столицы, в который устремились тысячи желающих покинуть страну. Сообщалось, что в результате ряда инцидентов в аэропорту, который находился под контролем американских военных, погибли не менее десяти человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики Талибана* у здания Министерства внутренних дел в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 08:00
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденДональд Трамп
 
 
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