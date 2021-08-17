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Команда Байдена обвинила Трампа в хаосе в аэропорту Кабула

Команда Байдена обвинила Трампа в хаосе в аэропорту Кабула - РИА Новости, 17.08.2021

Команда Байдена обвинила Трампа в хаосе в аэропорту Кабула

Представители администрации США заявили, что команда экс-президента Дональда Трампа не оставила им подготовленного плана эвакуации людей из Кабула, сообщает... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:36

2021-08-17T15:36

2021-08-17T15:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Представители администрации США заявили, что команда экс-президента Дональда Трампа не оставила им подготовленного плана эвакуации людей из Кабула, сообщает портал Axios.Ранее Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинив его в некомпетентности и заверив, что его администрация действовала бы иначе.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Захват движением "Талибан"* всей территории Афганистана и Кабула вызвал хаос в аэропорту афганской столицы, в который устремились тысячи желающих покинуть страну. Сообщалось, что в результате ряда инцидентов в аэропорту, который находился под контролем американских военных, погибли не менее десяти человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп