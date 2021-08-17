Команда Байдена обвинила Трампа в хаосе в аэропорту Кабула
Axios: администрация Байдена обвинила Трампа в отсутствии плана эвакуации дипломатов из Кабула
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Представители администрации США заявили, что команда экс-президента Дональда Трампа не оставила им подготовленного плана эвакуации людей из Кабула, сообщает портал Axios.
Ранее Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинив его в некомпетентности и заверив, что его администрация действовала бы иначе.
"Когда мы пришли (к власти – ред.) 20 января, мы увидели, что в тумбочке ничего нет. Нам не оставили плана эвакуации дипломатов в аэропорт. На полках, так сказать, было пусто", - сказал изданию высокопоставленный чиновник из сферы национальной безопасности США.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
Захват движением "Талибан"* всей территории Афганистана и Кабула вызвал хаос в аэропорту афганской столицы, в который устремились тысячи желающих покинуть страну. Сообщалось, что в результате ряда инцидентов в аэропорту, который находился под контролем американских военных, погибли не менее десяти человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.