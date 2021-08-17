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Дополнительные электрички запустят в МО для посетителей форума "Армия"
Дополнительные электрички запустят в МО для посетителей форума "Армия" - РИА Новости, 17.08.2021
Дополнительные электрички запустят в МО для посетителей форума "Армия"
Дополнительные электрички запустят в Московской области для посетителей форума "Армия" в Кубинке. На Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать 56... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:21
2021-08-17T16:21
2021-08-17T16:21
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Дополнительные электрички запустят в Московской области для посетителей форума "Армия" в Кубинке. На Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать 56 дополнительных поездов. Об этом сообщил телеканал "360".На Белорусском направлении 26 и 27 августа поставят по одному дополнительному рейсу, а 28 августа пустят 14 дополнительных рейсов и продлят девять маршрутов. На Киевском направлении с 23 по 27 августа и с 30 августа по 3 сентября поставят четыре дополнительных рейса на каждый день.Кроме того, увеличат количество точек продажи билетов на станциях Беговая, Кубинка-1, Голицыно и на Белорусском вокзале.Посетители форума смогут доехать на электричках до станций Голицыно, Кубинка-1 и Селятино. Оттуда до места проведения форума будут курсировать автобусы.Международный форум "Армия" будет проходить с 22 по 28 августа.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Дополнительные электрички запустят в Московской области для посетителей форума "Армия" в Кубинке. На Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать 56 дополнительных поездов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
На Белорусском направлении 26 и 27 августа поставят по одному дополнительному рейсу, а 28 августа пустят 14 дополнительных рейсов и продлят девять маршрутов. На Киевском направлении с 23 по 27 августа и с 30 августа по 3 сентября поставят четыре дополнительных рейса на каждый день.
Кроме того, увеличат количество точек продажи билетов на станциях Беговая, Кубинка-1, Голицыно и на Белорусском вокзале.
Посетители форума смогут доехать на электричках до станций Голицыно, Кубинка-1 и Селятино. Оттуда до места проведения форума будут курсировать автобусы.
Международный форум "Армия" будет проходить с 22 по 28 августа.