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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210817/elektrichki-1746105038.html
Дополнительные электрички запустят в МО для посетителей форума "Армия"
Дополнительные электрички запустят в МО для посетителей форума "Армия" - РИА Новости, 17.08.2021
Дополнительные электрички запустят в МО для посетителей форума "Армия"
Дополнительные электрички запустят в Московской области для посетителей форума "Армия" в Кубинке. На Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать 56... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:21
2021-08-17T16:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Дополнительные электрички запустят в Московской области для посетителей форума "Армия" в Кубинке. На Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать 56 дополнительных поездов. Об этом сообщил телеканал "360".На Белорусском направлении 26 и 27 августа поставят по одному дополнительному рейсу, а 28 августа пустят 14 дополнительных рейсов и продлят девять маршрутов. На Киевском направлении с 23 по 27 августа и с 30 августа по 3 сентября поставят четыре дополнительных рейса на каждый день.Кроме того, увеличат количество точек продажи билетов на станциях Беговая, Кубинка-1, Голицыно и на Белорусском вокзале.Посетители форума смогут доехать на электричках до станций Голицыно, Кубинка-1 и Селятино. Оттуда до места проведения форума будут курсировать автобусы.Международный форум "Армия" будет проходить с 22 по 28 августа.
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московская область (подмосковье)
16:21 17.08.2021
 

Дополнительные электрички запустят в МО для посетителей форума "Армия"

© РИА Новости / Руслан КривобокЭлектропоезд у перрона Белорусского вокзала 360
Электропоезд у перрона Белорусского вокзала 360 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Дополнительные электрички запустят в Московской области для посетителей форума "Армия" в Кубинке. На Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать 56 дополнительных поездов. Об этом сообщил телеканал "360".
На Белорусском направлении 26 и 27 августа поставят по одному дополнительному рейсу, а 28 августа пустят 14 дополнительных рейсов и продлят девять маршрутов. На Киевском направлении с 23 по 27 августа и с 30 августа по 3 сентября поставят четыре дополнительных рейса на каждый день.
Кроме того, увеличат количество точек продажи билетов на станциях Беговая, Кубинка-1, Голицыно и на Белорусском вокзале.
Посетители форума смогут доехать на электричках до станций Голицыно, Кубинка-1 и Селятино. Оттуда до места проведения форума будут курсировать автобусы.
Международный форум "Армия" будет проходить с 22 по 28 августа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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