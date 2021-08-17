https://ria.ru/20210817/elektrichki-1746105038.html

Дополнительные электрички запустят в МО для посетителей форума "Армия"

Дополнительные электрички запустят в МО для посетителей форума "Армия" - РИА Новости, 17.08.2021

Дополнительные электрички запустят в МО для посетителей форума "Армия"

Дополнительные электрички запустят в Московской области для посетителей форума "Армия" в Кубинке. На Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать 56... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:21

2021-08-17T16:21

2021-08-17T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Дополнительные электрички запустят в Московской области для посетителей форума "Армия" в Кубинке. На Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать 56 дополнительных поездов. Об этом сообщил телеканал "360".На Белорусском направлении 26 и 27 августа поставят по одному дополнительному рейсу, а 28 августа пустят 14 дополнительных рейсов и продлят девять маршрутов. На Киевском направлении с 23 по 27 августа и с 30 августа по 3 сентября поставят четыре дополнительных рейса на каждый день.Кроме того, увеличат количество точек продажи билетов на станциях Беговая, Кубинка-1, Голицыно и на Белорусском вокзале.Посетители форума смогут доехать на электричках до станций Голицыно, Кубинка-1 и Селятино. Оттуда до места проведения форума будут курсировать автобусы.Международный форум "Армия" будет проходить с 22 по 28 августа.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)