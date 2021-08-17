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В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП
В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.08.2021
В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП
Один человек погиб, семь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T02:54
2021-08-17T02:54
происшествия
тамбовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.Авария произошла на 343-м километре автодороги Р-119.Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы. Движение на дороге не перекрыто.
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тамбовская область
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происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:54 17.08.2021
 
В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП

В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Авария произошла на 343-м километре автодороги Р-119.
"Установлено, что произошло боковое столкновение автомобилей с последующим опрокидыванием микроавтобуса... В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек, из них один погибший", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы. Движение на дороге не перекрыто.
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ПроисшествияТамбовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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