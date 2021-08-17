https://ria.ru/20210817/dtp-1746017241.html

В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП

В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.08.2021

В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП

Один человек погиб, семь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T02:54

2021-08-17T02:54

2021-08-17T02:54

происшествия

тамбовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.Авария произошла на 343-м километре автодороги Р-119.Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы. Движение на дороге не перекрыто.

https://ria.ru/20210816/dtp-1745917888.html

тамбовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)