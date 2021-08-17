https://ria.ru/20210817/dtp-1746017241.html
В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП
В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.08.2021
В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП
Один человек погиб, семь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T02:54
2021-08-17T02:54
2021-08-17T02:54
происшествия
тамбовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Один человек погиб, семь пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Тамбовской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.Авария произошла на 343-м километре автодороги Р-119.Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы. Движение на дороге не перекрыто.
https://ria.ru/20210816/dtp-1745917888.html
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происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП
В Тамбовской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом