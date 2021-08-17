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В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки - РИА Новости, 17.08.2021
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T09:56
2021-08-17T09:56
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ДНР сообщили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 23 мины калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:56 17.08.2021
 
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки

Представитель ДНР в СЦКК: силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 23 мины калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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