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В Ульяновской области завели дело из-за фото нациста в "Бессмертном полку"
В Ульяновской области завели дело из-за фото нациста в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 17.08.2021
В Ульяновской области завели дело из-за фото нациста в "Бессмертном полку"
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновской области, который разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:59
2021-08-17T14:59
происшествия
адольф гитлер
димитровград
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 17 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновской области, который разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным следствия, 30 апреля 2020 года житель Димитровграда в преддверии празднования Дня Победы разместил на странице федеральной акции "Бессмертный полк" в соцсети "ВКонтакте" анкеты с установочными данными и фото нацистских преступников под видом ветеранов Великой Отечественной войны. Отмечается, что действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.СК РФ ранее завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. По одному из них Вячеслав Круглов из Ульяновска оштрафован на 120 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210812/prigovor-1745427874.html
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происшествия, адольф гитлер, димитровград, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:59 17.08.2021
 
В Ульяновской области завели дело из-за фото нациста в "Бессмертном полку"

В Ульяновской области завели дело против мужчины за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : СК РФ
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САМАРА, 17 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновской области, который разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По данным следствия, 30 апреля 2020 года житель Димитровграда в преддверии празднования Дня Победы разместил на странице федеральной акции "Бессмертный полк" в соцсети "ВКонтакте" анкеты с установочными данными и фото нацистских преступников под видом ветеранов Великой Отечественной войны. Отмечается, что действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
СК РФ ранее завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. По одному из них Вячеслав Круглов из Ульяновска оштрафован на 120 тысяч рублей.
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ПроисшествияАдольф ГитлерДимитровградУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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