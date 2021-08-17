https://ria.ru/20210817/biryukov-1746046804.html

Бирюков: около 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве

Бирюков: около 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве - РИА Новости, 17.08.2021

Бирюков: около 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве

Около 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве за полгода в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:05

2021-08-17T11:05

2021-08-17T11:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Около 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве за полгода в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За шесть месяцев 2021 года при сортировке было выделено и направлено на переработку 482 тысячи тонн вторсырья, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 2020 год было выделено более 855 тысяч тонн вторсырья, в этом году планируем увеличить этот показатель до 1 миллиона тонн. Рост доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна", - сообщил Бирюков.Он напомнил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. В городе были созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией.Бирюков сообщил, что следующим важным этапом реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в столице стало введение института регионального оператора. Он заработает с 1 января 2022 года."По результатам прошедшего конкурсного отбора этот статус присвоен ГУП "Экотехпром", которое более 20 лет оказывает соответствующие услуги. Срок его полномочий как регоператора составит восемь лет, территория Москвы станет единой зоной деятельности компании - во всех округах столицы будет действовать единый тариф на вывоз ТКО с унифицированной системой платежей", - добавил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20210817/energetiki-1746037632.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков