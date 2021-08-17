https://ria.ru/20210817/bezpalko-1746044173.html
Эксперт оценил заявление Януковича о зависимости Украины от России и США
Эксперт оценил заявление Януковича о зависимости Украины от России и США - РИА Новости, 17.08.2021
Эксперт оценил заявление Януковича о зависимости Украины от России и США
Украина никогда не была независимой и вряд ли станет, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя РИА... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:49
2021-08-17T10:49
2021-08-17T10:49
политика
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виктор янукович
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украина никогда не была независимой и вряд ли станет, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя РИА Новости слова бывшего президента страны Виктора Януковича о том, что Украина попала в зависимость от отношений России и США.Ранее Янукович заявил, что Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений."В данной ситуации Янукович имеет в виду простой факт, что от украинских элит ничего не зависит, собственная судьба зависит не от них, а от России, либо от США - это те два мировых игрока, которые могут определять будущее украинского государства. Но я бы все-таки поправил Виктора Федоровича (Януковича), потому что в реальности, мне кажется, Украина никогда зависимой и не была", - считает эксперт.Он добавил, что Украина обладала атрибутами независимого государства, но это был элемент игры, а для настоящей независимости у нее нет ресурсов. "Украинским элитам позволяли, собственно говоря, играться в парламентскую демократию, в какую-либо еще, но в целом Украина независимым государством не была никогда, и я думаю, что и не будет. Для этого у нее нет необходимых ресурсов, нет четкого понимания, как решать кризисы, но зато есть стремление строить этно-националистическое государство, которое привело в результате к потере территории и гражданской войне", - подчеркнул эксперт.По словам Безпалько, такие государства редко бывают независимыми. "Несмотря на неплохие стартовые позиции в 1990-91 годах, когда независимость свалилась Украине как снег на голову, абсолютно без каких-либо боев, повстанческих движений, она ухитрилась в лице своих элит полностью это истратить", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html
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политика, украина, сша, виктор янукович, богдан безпалько, россия
Эксперт оценил заявление Януковича о зависимости Украины от России и США
Политолог Безпалько: Украина никогда не была независимой и вряд ли будет такой
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украина
никогда не была независимой и вряд ли станет, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
, комментируя РИА Новости слова бывшего президента страны Виктора Януковича
о том, что Украина попала в зависимость от отношений России
и США
.
Ранее Янукович заявил, что Украина накануне 30-летия независимости оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений.
"В данной ситуации Янукович имеет в виду простой факт, что от украинских элит ничего не зависит, собственная судьба зависит не от них, а от России, либо от США - это те два мировых игрока, которые могут определять будущее украинского государства. Но я бы все-таки поправил Виктора Федоровича (Януковича), потому что в реальности, мне кажется, Украина никогда зависимой и не была", - считает эксперт.
Он добавил, что Украина обладала атрибутами независимого государства, но это был элемент игры, а для настоящей независимости у нее нет ресурсов. "Украинским элитам позволяли, собственно говоря, играться в парламентскую демократию, в какую-либо еще, но в целом Украина независимым государством не была никогда, и я думаю, что и не будет. Для этого у нее нет необходимых ресурсов, нет четкого понимания, как решать кризисы, но зато есть стремление строить этно-националистическое государство, которое привело в результате к потере территории и гражданской войне", - подчеркнул эксперт.
По словам Безпалько, такие государства редко бывают независимыми. "Несмотря на неплохие стартовые позиции в 1990-91 годах, когда независимость свалилась Украине как снег на голову, абсолютно без каких-либо боев, повстанческих движений, она ухитрилась в лице своих элит полностью это истратить", - резюмировал эксперт.