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В Уфе задержали подозреваемых в похищении местных жителей

В Уфе задержали подозреваемых в похищении местных жителей - РИА Новости, 17.08.2021

В Уфе задержали подозреваемых в похищении местных жителей

Правоохранительные органы Башкирии задержали в Уфе мужчин, подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства денег, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:23

2021-08-17T08:23

2021-08-17T08:23

происшествия

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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УФА, 17 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии задержали в Уфе мужчин, подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства денег, сообщили в МВД по региону."Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по РБ обезврежена бандитская группа, подозреваемая в совершении дерзких и общественно опасных преступных деяний в отношении жителей города Уфы. Граждане подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбоях и вымогательстве денег", - сообщает ведомство.По предварительной версии, банда действовала на территории Уфы в течение шести месяцев 2020 года. В ходе похищений людей подозреваемые действовали бесцеремонно, не гнушались применением насилия, в том числе угрозой оружием и унижением личности потерпевших. По данным МВД, основными организаторами преступной группы были двое ранее судимых за разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство братья – 22 и 32 лет. Они создали устойчивую вооруженную банду и привлекли к своей преступной деятельности ряд граждан, информирует полиция региона."В сентябре 2020 года бандиты напали на четверых уфимцев и похитили их. К мужчинам применили насилие, угрожали огнестрельным оружием. В результате злоумышленники забрали более 110 тысяч рублей. Еще один человек стал жертвой злоумышленников два раза. В обоих случаях преступники похищали его и, угрожая огнестрельным оружием, отняли более 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в остальных фактах совершения преступлений бандиты действовали также крайне агрессивно, потерпевшие отдавали им все имевшиеся денежные средства."СК в отношении троих участников преступной группы возбудил уголовное дело о бандитизме. Оружие изъято, задержанные находятся под стражей. Расследование продолжается", - сообщает МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20210804/chernye_bankiry-1744354742.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан