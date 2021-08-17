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В Уфе задержали подозреваемых в похищении местных жителей
В Уфе задержали подозреваемых в похищении местных жителей - РИА Новости, 17.08.2021
В Уфе задержали подозреваемых в похищении местных жителей
Правоохранительные органы Башкирии задержали в Уфе мужчин, подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства денег, сообщили в МВД по региону. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T08:23
2021-08-17T08:23
происшествия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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УФА, 17 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии задержали в Уфе мужчин, подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства денег, сообщили в МВД по региону."Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по РБ обезврежена бандитская группа, подозреваемая в совершении дерзких и общественно опасных преступных деяний в отношении жителей города Уфы. Граждане подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбоях и вымогательстве денег", - сообщает ведомство.По предварительной версии, банда действовала на территории Уфы в течение шести месяцев 2020 года. В ходе похищений людей подозреваемые действовали бесцеремонно, не гнушались применением насилия, в том числе угрозой оружием и унижением личности потерпевших. По данным МВД, основными организаторами преступной группы были двое ранее судимых за разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство братья – 22 и 32 лет. Они создали устойчивую вооруженную банду и привлекли к своей преступной деятельности ряд граждан, информирует полиция региона."В сентябре 2020 года бандиты напали на четверых уфимцев и похитили их. К мужчинам применили насилие, угрожали огнестрельным оружием. В результате злоумышленники забрали более 110 тысяч рублей. Еще один человек стал жертвой злоумышленников два раза. В обоих случаях преступники похищали его и, угрожая огнестрельным оружием, отняли более 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в остальных фактах совершения преступлений бандиты действовали также крайне агрессивно, потерпевшие отдавали им все имевшиеся денежные средства."СК в отношении троих участников преступной группы возбудил уголовное дело о бандитизме. Оружие изъято, задержанные находятся под стражей. Расследование продолжается", - сообщает МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20210804/chernye_bankiry-1744354742.html
уфа
республика башкортостан
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происшествия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
08:23 17.08.2021
 
В Уфе задержали подозреваемых в похищении местных жителей

В Уфе задержали мужчин, подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства денег

© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
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УФА, 17 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии задержали в Уфе мужчин, подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства денег, сообщили в МВД по региону.
"Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по РБ обезврежена бандитская группа, подозреваемая в совершении дерзких и общественно опасных преступных деяний в отношении жителей города Уфы. Граждане подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбоях и вымогательстве денег", - сообщает ведомство.
По предварительной версии, банда действовала на территории Уфы в течение шести месяцев 2020 года. В ходе похищений людей подозреваемые действовали бесцеремонно, не гнушались применением насилия, в том числе угрозой оружием и унижением личности потерпевших. По данным МВД, основными организаторами преступной группы были двое ранее судимых за разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство братья – 22 и 32 лет. Они создали устойчивую вооруженную банду и привлекли к своей преступной деятельности ряд граждан, информирует полиция региона.
"В сентябре 2020 года бандиты напали на четверых уфимцев и похитили их. К мужчинам применили насилие, угрожали огнестрельным оружием. В результате злоумышленники забрали более 110 тысяч рублей. Еще один человек стал жертвой злоумышленников два раза. В обоих случаях преступники похищали его и, угрожая огнестрельным оружием, отняли более 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в остальных фактах совершения преступлений бандиты действовали также крайне агрессивно, потерпевшие отдавали им все имевшиеся денежные средства.
"СК в отношении троих участников преступной группы возбудил уголовное дело о бандитизме. Оружие изъято, задержанные находятся под стражей. Расследование продолжается", - сообщает МВД по Башкирии.
 
ПроисшествияУфаСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
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