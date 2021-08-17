https://ria.ru/20210817/afganistan-1746043971.html

В Госдуме назвали заявления Байдена по Афганистану эгоизмом

В Госдуме назвали заявления Байдена по Афганистану эгоизмом - РИА Новости, 17.08.2021

В Госдуме назвали заявления Байдена по Афганистану эгоизмом

Выступление президента США Джо Байдена по ситуации в Афганистане - это верх проявления американского эгоизма и перекладывания ответственности, написал в своем... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:49

2021-08-17T10:49

2021-08-17T10:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

узбекистан

джо байден

госдума рф

дональд трамп

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена по ситуации в Афганистане - это верх проявления американского эгоизма и перекладывания ответственности, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий."Выступление Байдена по ситуации в Афганистане - верх проявления американского эгоизма и перекладывания ответственности", - сообщил парламентарий.Слуцкий отметил слова президента США о том, что стремительно выводя войска из республики он придерживался соглашения, подписанного еще при администрации экс-президента Дональда Трампа. В противном случае конфликт перетек бы в третье десятилетие, а власти Афганистана якобы не смогли эффективно противостоять "Талибану"*, привел он аргумент Байдена."А как же прежние заявления о готовности афганских сил?" - задался вопросом депутат.Слуцкий напомнил и о словах Байдена о том, что единственной задачей США было лишение террористов плацдарма для ударов по Америке. При этом депутат выразил недоумение в отношение того, что президент не высказал подобных слов о соседях Афганистана включая Узбекистан, Таджикистан."Факт заключается в том, что за последние годы американцы никак не мешали укреплять силы "Талибану"*, а затем просто бежали из страны, оставив ее один на один с боевиками. Преступная безответственность… Особое недоумение вызывают слова о безопасной эвакуации посольства США в Кабуле… на фоне кадров взлетающего самолета, облепленного бегущими афганцами. Это провал внешней политики Вашингтона на афганском направлении", - добавил Слуцкий.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/ssha-1746038172.html

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746031850.html

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россия

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в мире, сша, талибан, узбекистан, джо байден, госдума рф, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), россия