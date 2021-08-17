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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020808.html
В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США - РИА Новости, 17.08.2021
В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
Происходящее в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США и НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T05:19
2021-08-17T06:18
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
александр грушко
нато
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Происходящее в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США и НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.Грушко напомнил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости "трансатлантической спайки и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли - вместе уйдем"."США сказали: "Довольно", и все это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе", - констатировал замминистра.Грушко также отметил, что Россия ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, однако альянс не проявил интереса. В НАТО, ко его словам, также оказались не захотели налаживать диалог с ОДКБ. "Результат этого высокомерия - беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал", - добавил дипломат.Захват власти в Афганистане талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, александр грушко, нато, россия
05:19 17.08.2021 (обновлено: 06:18 17.08.2021)
 
В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США

Замглавы МИД Грушко: ситуация в Афганистане стала закономерным итогом политики США и НАТО

© AP Photo / Rahmat GulБоевик Талибана* в Кабуле
Боевик Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Происходящее в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США и НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? ... Триллион потрачен в никуда", - отметил он.
Грушко напомнил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости "трансатлантической спайки и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли - вместе уйдем".
"США сказали: "Довольно", и все это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе", - констатировал замминистра.
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
03:04Захват власти в Афганистане талибами
Бывшая американская военнослужащая: Афганистан адаптируется к новой власти
Грушко также отметил, что Россия ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, однако альянс не проявил интереса.
В НАТО, ко его словам, также оказались не захотели налаживать диалог с ОДКБ. "Результат этого высокомерия - беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал", - добавил дипломат.

Захват власти в Афганистане талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАлександр ГрушкоНАТОРоссия
 
 
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