https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020808.html

В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США

В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США - РИА Новости, 17.08.2021

В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США

Происходящее в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США и НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T05:19

2021-08-17T05:19

2021-08-17T06:18

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

александр грушко

нато

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Происходящее в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США и НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.Грушко напомнил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости "трансатлантической спайки и учете мнения каждого члена альянса: вместе пришли - вместе уйдем"."США сказали: "Довольно", и все это трансатлантическое единство предстало во всей своей красе", - констатировал замминистра.Грушко также отметил, что Россия ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, однако альянс не проявил интереса. В НАТО, ко его словам, также оказались не захотели налаживать диалог с ОДКБ. "Результат этого высокомерия - беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал", - добавил дипломат.Захват власти в Афганистане талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.По данным СМИ, во время эвакуации американских войск из аэропорта в Кабуле, погибли десять человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746017595.html

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в мире, сша, талибан, александр грушко, нато, россия