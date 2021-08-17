https://ria.ru/20210817/afganistan-1746014283.html
США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев
США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев - РИА Новости, 17.08.2021
США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев
Три военные базы на территории США готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана, сообщили представители Пентагона. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T01:05
2021-08-17T01:05
2021-08-17T01:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745983194_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_a776f9a7a5d8ee37d6a8b66372c26281.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Три военные базы на территории США готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана, сообщили представители Пентагона.При необходимости Пентагон сможет изыскать дополнительные места для первичного размещения афганских граждан, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны движения "Талибан"*.Принимать афганцев планируется на базах в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин.*Террористическая организация, запрещенная в России.
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745983194_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_916b431a5240bd699f18143a1e45efce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
01:05 17.08.2021 (обновлено: 01:12 17.08.2021)
США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев
Пентагон заявил, что США готовят 22 тысячи мест для эвакуируемых афганцев на трех армейских базах