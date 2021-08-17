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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746014283.html
США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев
США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев - РИА Новости, 17.08.2021
США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев
Три военные базы на территории США готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана, сообщили представители Пентагона. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T01:05
2021-08-17T01:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Три военные базы на территории США готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана, сообщили представители Пентагона.При необходимости Пентагон сможет изыскать дополнительные места для первичного размещения афганских граждан, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны движения "Талибан"*.Принимать афганцев планируется на базах в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
01:05 17.08.2021 (обновлено: 01:12 17.08.2021)
 
США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев

Пентагон заявил, что США готовят 22 тысячи мест для эвакуируемых афганцев на трех армейских базах

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Три военные базы на территории США готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана, сообщили представители Пентагона.
"Это количество мест, которые мы хотим подготовить на трех этих объектах. Это не значит, что их будет именно 22 тысячи", - сказал пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.
При необходимости Пентагон сможет изыскать дополнительные места для первичного размещения афганских граждан, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны движения "Талибан"*.
Принимать афганцев планируется на базах в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАДжон Кирби
 
 
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