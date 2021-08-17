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США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев

США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев - РИА Новости, 17.08.2021

США хотят разместить на своих военных базах 22 тысячи афганцев

Три военные базы на территории США готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана, сообщили представители Пентагона. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T01:05

2021-08-17T01:05

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захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Три военные базы на территории США готовятся принять до 22 тысяч эвакуируемых граждан Афганистана, сообщили представители Пентагона.При необходимости Пентагон сможет изыскать дополнительные места для первичного размещения афганских граждан, которые сотрудничали с США и теперь опасаются мести со стороны движения "Талибан"*.Принимать афганцев планируется на базах в штатах Вирджиния, Техас и Висконсин.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби