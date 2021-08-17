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В Госдепе назвали условия поддержки новых властей Афганистана

В Госдепе назвали условия поддержки новых властей Афганистана - РИА Новости, 17.08.2021

В Госдепе назвали условия поддержки новых властей Афганистана

США не поддержат новые власти Афганистана, если они не будут гарантировать соблюдение прав человека, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:19

2021-08-17T00:19

2021-08-17T00:19

захват власти в афганистане талибами

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талибан

афганистан

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США не поддержат новые власти Афганистана, если они не будут гарантировать соблюдение прав человека, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.По его словам, ключевое значение будет иметь гарантия от будущих властей Афганистана "базовых прав афганцев, в том числе женщин и девочек", а также "непредоставление убежища террористам"."Мы не будем поддерживать правительство, которое не делает этого", - подчеркнул Прайс.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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в мире, сша, талибан, афганистан, нед прайс