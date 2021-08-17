https://ria.ru/20210817/afganistan-1746011616.html

Талибы не будут наказывать афганцев, сотрудничавших с США

Талибы не будут наказывать афганцев, сотрудничавших с США - РИА Новости, 17.08.2021

Талибы не будут наказывать афганцев, сотрудничавших с США

Движение "Талибан"* заявило, что не будет наказывать и преследовать афганцев, которые сотрудничали с американцами. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:02

2021-08-17T00:02

2021-08-17T00:03

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что не будет наказывать и преследовать афганцев, которые сотрудничали с американцами."Мы не будем их наказывать, не будем подвергать аресту их или их имущество", - заявил представитель движения Сухейль Шахин в интервью американскому каналу MSNBC.Он также отметил, что талибы не заинтересованы в том, чтобы афганцы покидали страну из-за страха.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что талибы контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

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афганистан

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в мире, талибан, афганистан