https://ria.ru/20210817/afganistan-1746011616.html
Талибы не будут наказывать афганцев, сотрудничавших с США
Талибы не будут наказывать афганцев, сотрудничавших с США - РИА Новости, 17.08.2021
Талибы не будут наказывать афганцев, сотрудничавших с США
Движение "Талибан"* заявило, что не будет наказывать и преследовать афганцев, которые сотрудничали с американцами. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:02
2021-08-17T00:02
2021-08-17T00:03
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_0:395:2643:1882_1920x0_80_0_0_94c8f12101a2bef367eb54bfebd489f9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что не будет наказывать и преследовать афганцев, которые сотрудничали с американцами."Мы не будем их наказывать, не будем подвергать аресту их или их имущество", - заявил представитель движения Сухейль Шахин в интервью американскому каналу MSNBC.Он также отметил, что талибы не заинтересованы в том, чтобы афганцы покидали страну из-за страха.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что талибы контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210816/aeroport-1745985289.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741185980_204:451:2334:2048_1920x0_80_0_0_87d5aeea7ecb360dbe0460faa8632c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан
00:02 17.08.2021 (обновлено: 00:03 17.08.2021)
Талибы не будут наказывать афганцев, сотрудничавших с США
"Талибан"*: движение не будет преследовать сотрудничавших с США афганцев