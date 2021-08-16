https://ria.ru/20210816/zvanie-1745948580.html

Командующий ВКС Суровикин получил звание генерала армии

Командующий ВКС Суровикин получил звание генерала армии - РИА Новости, 16.08.2021

Командующий ВКС Суровикин получил звание генерала армии

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Воздушно-космическими силами РФ Сергею Суровикину - соответствующий указ опубликован РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:22

2021-08-16T16:22

2021-08-16T16:23

безопасность

сергей суровикин

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Воздушно-космическими силами РФ Сергею Суровикину - соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу", - говорится в документе.Согласно данным на сайте Минобороны России, звание генерал-полковник Сергею Суровикину было присвоено в декабре 2013 года. В декабре 2017-го он стал Героем России с формулировкой "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике".

https://ria.ru/20210219/putin-1598156816.html

россия

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2021

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безопасность, сергей суровикин, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия