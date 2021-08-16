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Командующий ВКС Суровикин получил звание генерала армии
Командующий ВКС Суровикин получил звание генерала армии - РИА Новости, 16.08.2021
Командующий ВКС Суровикин получил звание генерала армии
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Воздушно-космическими силами РФ Сергею Суровикину - соответствующий указ опубликован РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:22
2021-08-16T16:22
2021-08-16T16:23
безопасность
сергей суровикин
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Воздушно-космическими силами РФ Сергею Суровикину - соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу", - говорится в документе.Согласно данным на сайте Минобороны России, звание генерал-полковник Сергею Суровикину было присвоено в декабре 2013 года. В декабре 2017-го он стал Героем России с формулировкой "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике".
https://ria.ru/20210219/putin-1598156816.html
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безопасность, сергей суровикин, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
16:22 16.08.2021 (обновлено: 16:23 16.08.2021)
Командующий ВКС Суровикин получил звание генерала армии
Президент Путин подписал указ о присвоении главкому ВКС Суровикину звания генерала армии