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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/zayavlenie-1745975021.html
Байден выступит с заявлением по Афганистану
Байден выступит с заявлением по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021
Байден выступит с заявлением по Афганистану
Президент США Джо Байден в понедельник вернется в Вашингтон из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, ожидается его заявление по ситуации в Афганистане,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:09
2021-08-16T18:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
вашингтон (город)
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник вернется в Вашингтон из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, ожидается его заявление по ситуации в Афганистане, следует из рабочего графика главы государства, обнародованного Белым домом.Согласно расписанию, возвращение Байдена в Белый дом запланировано после обеда - на 13.00 по местному времени (20.00 мск). Спустя почти три часа, в 15.45 (22.45 мск), американский лидер сделает заявление по Афганистану, сообщили в его администрации.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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сша
вашингтон (город)
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в мире, сша, вашингтон (город), афганистан, джо байден
18:09 16.08.2021 (обновлено: 18:11 16.08.2021)
 
Байден выступит с заявлением по Афганистану

Президент США Байден вернется в Вашингтон и выступит с заявлением по Афганистану

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
© POOL
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник вернется в Вашингтон из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, ожидается его заявление по ситуации в Афганистане, следует из рабочего графика главы государства, обнародованного Белым домом.
Согласно расписанию, возвращение Байдена в Белый дом запланировано после обеда - на 13.00 по местному времени (20.00 мск). Спустя почти три часа, в 15.45 (22.45 мск), американский лидер сделает заявление по Афганистану, сообщили в его администрации.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:53Захват власти в Афганистане талибами
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВашингтон (город)АфганистанДжо Байден
 
 
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