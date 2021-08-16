https://ria.ru/20210816/zayavlenie-1745975021.html

Байден выступит с заявлением по Афганистану

Байден выступит с заявлением по Афганистану - РИА Новости, 16.08.2021

Байден выступит с заявлением по Афганистану

Президент США Джо Байден в понедельник вернется в Вашингтон из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, ожидается его заявление по ситуации в Афганистане,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:09

2021-08-16T18:09

2021-08-16T18:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

вашингтон (город)

афганистан

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737273925_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_8836e13970596441579399c25abbaa48.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник вернется в Вашингтон из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, ожидается его заявление по ситуации в Афганистане, следует из рабочего графика главы государства, обнародованного Белым домом.Согласно расписанию, возвращение Байдена в Белый дом запланировано после обеда - на 13.00 по местному времени (20.00 мск). Спустя почти три часа, в 15.45 (22.45 мск), американский лидер сделает заявление по Афганистану, сообщили в его администрации.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

сша

вашингтон (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), афганистан, джо байден