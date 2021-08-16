https://ria.ru/20210816/zakharova-1745906835.html

Захарова прокомментировала видео, на котором афганцы падают с самолета

Захарова прокомментировала видео, на котором афганцы падают с самолета - РИА Новости, 16.08.2021

Захарова прокомментировала видео, на котором афганцы падают с самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что она шокирована кадрами, на которых сняты афганцы, выпадающие из американских самолетов в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:52

2021-08-16T12:52

2021-08-16T13:00

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

мария захарова

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что она шокирована кадрами, на которых сняты афганцы, выпадающие из американских самолетов в Кабуле.Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди – предположительно афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.По ее словам, это видео шокирует."Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах", - отметила Захарова.Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210816/posolstvo-1745884655.html

кабул (город)

афганистан

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Афганцы зацепились за шасси вылетавшего из Кабула самолета и упали на землю В Афганистане несколько человек погибли, пытаясь улететь из страны, зацепившись за шасси самолета. Об этом сообщают местные СМИ. 2021-08-16T12:52 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мария захарова