https://ria.ru/20210816/unizhenie-1745956645.html

В США назвали страну, которую нужно наказать за унижение в Афганистане

В США назвали страну, которую нужно наказать за унижение в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

В США назвали страну, которую нужно наказать за унижение в Афганистане

Обозреватель National Interest Майкл Рубин предложил США наказать Пакистан за провал миссии в Афганистане. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:53

2021-08-16T16:53

2021-08-16T19:22

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сша

пакистан

афганистан

всемирный банк

аль-каида

индийский океан

азиатский банк развития

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Обозреватель National Interest Майкл Рубин предложил США наказать Пакистан за провал миссии в Афганистане.По его мнению, реальная причина неудачи Кабула в войне кроется не в коррупции, а в том, что Исламабад помогал талибам. В то же время Пакистан сотрудничал с США и получил с 2001 года 23 миллиарда долларов за поддержку западной коалиции, воевавшей в соседнем Афганистане, пишет автор.Он убежден, что вина Пакистана очевидна, поскольку в этой стране скрывался основатель и лидер террористической группировки "Аль-Каида"* Усама бен Ладен, а также организатор серии терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед (арестован в 2003 году в ходе совместной операции американских спецслужб и Межведомственной разведки Пакистана в городе Равалпинди. — Прим. ред.)."Нынешний удар по Афганистану произошел не на пустом месте. Это результат обмана: Исламабад убеждал Вашингтон, что он содействует мирным переговорам, а на самом деле готовил "Талибан"* к захвату соседней страны", — полагает Рубин.Кроме того, Пакистан находится в тесных связях с Китаем, напомнил колумнист. Благодаря этому Пекин получает доступ к Индийскому океану и оказывает влияние на Индо-Тихоокеанский регион. КНР обучает спецслужбы Исламабада, а пакистанские Вооруженные силы и Народно-освободительная армия Китая установили прочные связи.Рубин предложил исключить Пакистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО, отказать Исламабаду в предоставлении кредитов МВФ, Азиатского банка развития и Всемирного банка, а также ввести санкции в отношении офицеров пакистанской разведки и армии, которые "причастны к поддержке "Талибана"* и других террористических групп"."Господин президент, заставьте Пакистан платить", — обратился он к Байдену.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/urok-1745834873.html

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сша

пакистан

афганистан

индийский океан

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в мире, сша, пакистан, афганистан, всемирный банк, аль-каида, индийский океан, азиатский банк развития