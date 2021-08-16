16:53 16.08.2021 (обновлено: 19:22 16.08.2021)
В США назвали страну, которую нужно наказать за унижение в Афганистане
National Interest призвал наказать Пакистан за унижение США в Афганистане
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed homeБатальон солдат США загружается в военный самолет
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Обозреватель National Interest Майкл Рубин предложил США наказать Пакистан за провал миссии в Афганистане.
"Поражение Соединенных Штатов против "Талибана"* и, как следствие, против Исламабада — это унижение. Оно коренится не в военных неудачах Америки, а в прогнившей и близорукой политике Вашингтона. Это удар, которого можно было избежать, но поскольку нам его нанесли, мы не должны оставлять его без ответа. Проще говоря, время ввести санкции против Пакистана", — считает колумнист.
По его мнению, реальная причина неудачи Кабула в войне кроется не в коррупции, а в том, что Исламабад помогал талибам. В то же время Пакистан сотрудничал с США и получил с 2001 года 23 миллиарда долларов за поддержку западной коалиции, воевавшей в соседнем Афганистане, пишет автор.
Он убежден, что вина Пакистана очевидна, поскольку в этой стране скрывался основатель и лидер террористической группировки "Аль-Каида"* Усама бен Ладен, а также организатор серии терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед (арестован в 2003 году в ходе совместной операции американских спецслужб и Межведомственной разведки Пакистана в городе Равалпинди. — Прим. ред.).
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"Нынешний удар по Афганистану произошел не на пустом месте. Это результат обмана: Исламабад убеждал Вашингтон, что он содействует мирным переговорам, а на самом деле готовил "Талибан"* к захвату соседней страны", — полагает Рубин.
Кроме того, Пакистан находится в тесных связях с Китаем, напомнил колумнист. Благодаря этому Пекин получает доступ к Индийскому океану и оказывает влияние на Индо-Тихоокеанский регион. КНР обучает спецслужбы Исламабада, а пакистанские Вооруженные силы и Народно-освободительная армия Китая установили прочные связи.
"Тот факт, что США снабжают это южноазиатское государство военным снаряжением — парадокс, которому администрация Байдена должна положить конец", — возмутился автор.
Рубин предложил исключить Пакистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО, отказать Исламабаду в предоставлении кредитов МВФ, Азиатского банка развития и Всемирного банка, а также ввести санкции в отношении офицеров пакистанской разведки и армии, которые "причастны к поддержке "Талибана"* и других террористических групп".
"Господин президент, заставьте Пакистан платить", — обратился он к Байдену.
Захват власти талибами
Несколько недель назад на фоне вывода из страны американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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