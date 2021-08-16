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В России провели более 172,5 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 172,5 миллиона тестов на коронавирус - РИА Новости, 16.08.2021
В России провели более 172,5 миллиона тестов на коронавирус
Более 172,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:34
2021-08-16T10:34
2021-08-16T10:34
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 172,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 1,2 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 172,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 1 252 061 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 404 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России провели более 172,5 миллиона тестов на коронавирус
Роспотребнадзор: в России провели более 172,5 миллиона тестов на коронавирус за время пандемии