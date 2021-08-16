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В России провели более 172,5 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 172,5 миллиона тестов на коронавирус - РИА Новости, 16.08.2021

В России провели более 172,5 миллиона тестов на коронавирус

Более 172,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:34

2021-08-16T10:34

2021-08-16T10:34

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 172,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 1,2 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 172,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 1 252 061 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 404 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии