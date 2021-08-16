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Мурманская область
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В Мурманске предложили разрешить вождение снегохода с обычными правами
В Мурманске предложили разрешить вождение снегохода с обычными правами - РИА Новости, 16.08.2021
В Мурманске предложили разрешить вождение снегохода с обычными правами
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил внести изменение в законодательство и разрешить управлять снегоходом обладателям обычного водительского... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:16
2021-08-16T13:16
мурманская область
общество
мурманская область
авто
андрей чибис
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МУРМАНСК, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил внести изменение в законодательство и разрешить управлять снегоходом обладателям обычного водительского удостоверения, сообщили в министерстве информационной политики.Чибис предложил внести изменения в законодательство, регулирующее право на управление снегоходом, и попросил подчиненных подготовить предложение в федеральное правительство."Это очень популярный вид активного отдыха. Но сегодня, чтобы снегоходом управлять, необходимо иметь права тракториста-машиниста, что усложняет оказание таких услуг. Давайте предложим нашим коллегам из федерального правительства дать возможность управлять снегоходом при наличии обычного водительского удостоверения", - заявил он.В настоящее время в России для управления снегоходом требуется пройти особое обучение для получения удостоверения тракториста-машиниста (права категории А I)."По большому счету очевидно, что навыков и знаний управления автомобилем достаточно, чтобы управлять снегоходом. Если снять эту административную препону, то количество тех, кто будет пользоваться этим сервисом легально и законно, кратно вырастет. Это поможет туроператорам и, конечно, привлечет дополнительных туристов", - отметил глава региона.
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общество, мурманская область, авто, андрей чибис
13:16 16.08.2021
 
В Мурманске предложили разрешить вождение снегохода с обычными правами

Глава Мурманской области Чибис предложил разрешить вождение снегохода с обычными правами

© РИА Новости / Павел КомаровГонки на снегоходах на Форуме снега в Новосибирске
Гонки на снегоходах на Форуме снега в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Павел Комаров
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МУРМАНСК, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил внести изменение в законодательство и разрешить управлять снегоходом обладателям обычного водительского удостоверения, сообщили в министерстве информационной политики.
Чибис предложил внести изменения в законодательство, регулирующее право на управление снегоходом, и попросил подчиненных подготовить предложение в федеральное правительство.
"Это очень популярный вид активного отдыха. Но сегодня, чтобы снегоходом управлять, необходимо иметь права тракториста-машиниста, что усложняет оказание таких услуг. Давайте предложим нашим коллегам из федерального правительства дать возможность управлять снегоходом при наличии обычного водительского удостоверения", - заявил он.
В настоящее время в России для управления снегоходом требуется пройти особое обучение для получения удостоверения тракториста-машиниста (права категории А I).
"По большому счету очевидно, что навыков и знаний управления автомобилем достаточно, чтобы управлять снегоходом. Если снять эту административную препону, то количество тех, кто будет пользоваться этим сервисом легально и законно, кратно вырастет. Это поможет туроператорам и, конечно, привлечет дополнительных туристов", - отметил глава региона.
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