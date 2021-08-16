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В США заявили о тревожном сигнале для Украины
В США заявили о тревожном сигнале для Украины - РИА Новости, 17.08.2021
В США заявили о тревожном сигнале для Украины
Обозреватель National Interest Николас Гвоздев считает, что уход США из Афганистана — это тревожный сигнал для союзников страны, не входящих в НАТО. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-16T22:33
2021-08-16T22:33
2021-08-17T00:41
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Обозреватель National Interest Николас Гвоздев считает, что уход США из Афганистана — это тревожный сигнал для союзников страны, не входящих в НАТО.По его словам, сколько бы в Вашингтоне ни использовали термин "союзник" в отношении Украины или Грузии, во внешней политике Штатов существует четкое разграничение между теми государствами, с кем заключен альянс по договору и остальными.В 2012 году Афганистан обозначили как главного союзника Вашингтона вне НАТО. Тогда казалось, что эта страна станет ключевой для распространения влияния США в регионе, пишет Гвоздев. Теперь же, когда официально признанное правительство в Кабуле пало под ударами "Талибана"* всего за несколько недель, практически никто в Штатах не упоминает о том, что Афганистан — это союзник Америки, заметил колумнист.Гвоздев отметил, что у "союзников США" от Афганистана до Венгрии сейчас возникла путаница в трактовке этого термина. Непонятно также и то, какие шаги Соединенные Штаты готовы предпринимать от имени своих сателлитов. Вашингтон не должен допустить, чтобы другие великие державы подвергли испытанию подобную двусмысленность его позиции, подытожил обозреватель.*Террористическая организация, запрещенная в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, грузия, сша, талибан, афганистан, нато
22:33 16.08.2021 (обновлено: 00:41 17.08.2021)
В США заявили о тревожном сигнале для Украины
National Interest назвал ситуацию в Афганистане тревожным сигналом для партнеров США