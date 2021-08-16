Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210816/shkoly-1745916463.html
Глава Удмуртии рассказал об обновлении школ к учебному году
Глава Удмуртии рассказал об обновлении школ к учебному году - РИА Новости, 16.08.2021
Глава Удмуртии рассказал об обновлении школ к учебному году
К новому учебному году в 12 сельских школах Удмуртии отремонтировали спортивные объекты по национальному проекту "Образование", сообщил глава республики... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:43
2021-08-16T13:43
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 16 авг – РИА Новости. К новому учебному году в 12 сельских школах Удмуртии отремонтировали спортивные объекты по национальному проекту "Образование", сообщил глава республики Александр Бречалов."В 12 сельских школах завершен ремонт спортивных залов и спортплощадок к новому учебному году", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, обновление спортивной инфраструктуры ведется по национальному проекту "Образование"."Для этого из федерального и регионального бюджетов выделено более 19 миллионов рублей. Помимо ремонта помещений залов, замены окон и дверей, закупается спортивное оборудование и инвентарь", - сообщает глава Удмуртии.Бречалов отметил, что всего в 2021 году в регионе отремонтируют 20 спортзалов и 5 спортплощадок в сельских школах. За последние два года в рамках нацпроекта в районах республики уже обновлены 49 школьных спортобъектов.
https://ria.ru/20210810/dogazifikatsiya-1745212952.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
13:43 16.08.2021
 
Глава Удмуртии рассказал об обновлении школ к учебному году

К учебному году в 12 школах в Удмуртии отремонтировали спортивные объекты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 16 авг – РИА Новости. К новому учебному году в 12 сельских школах Удмуртии отремонтировали спортивные объекты по национальному проекту "Образование", сообщил глава республики Александр Бречалов.
"В 12 сельских школах завершен ремонт спортивных залов и спортплощадок к новому учебному году", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, обновление спортивной инфраструктуры ведется по национальному проекту "Образование".
"Для этого из федерального и регионального бюджетов выделено более 19 миллионов рублей. Помимо ремонта помещений залов, замены окон и дверей, закупается спортивное оборудование и инвентарь", - сообщает глава Удмуртии.
Бречалов отметил, что всего в 2021 году в регионе отремонтируют 20 спортзалов и 5 спортплощадок в сельских школах. За последние два года в рамках нацпроекта в районах республики уже обновлены 49 школьных спортобъектов.
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 16:49Удмуртская Республика
В Удмуртии по программе догазификации подключили дома в поселке Игра
 
Удмуртская РеспубликаОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала расследование по факту загрязнения воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Лента новостейМолния