https://ria.ru/20210816/shkoly-1745916463.html
Глава Удмуртии рассказал об обновлении школ к учебному году
Глава Удмуртии рассказал об обновлении школ к учебному году - РИА Новости, 16.08.2021
Глава Удмуртии рассказал об обновлении школ к учебному году
К новому учебному году в 12 сельских школах Удмуртии отремонтировали спортивные объекты по национальному проекту "Образование", сообщил глава республики... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:43
2021-08-16T13:43
2021-08-16T13:43
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 16 авг – РИА Новости. К новому учебному году в 12 сельских школах Удмуртии отремонтировали спортивные объекты по национальному проекту "Образование", сообщил глава республики Александр Бречалов."В 12 сельских школах завершен ремонт спортивных залов и спортплощадок к новому учебному году", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, обновление спортивной инфраструктуры ведется по национальному проекту "Образование"."Для этого из федерального и регионального бюджетов выделено более 19 миллионов рублей. Помимо ремонта помещений залов, замены окон и дверей, закупается спортивное оборудование и инвентарь", - сообщает глава Удмуртии.Бречалов отметил, что всего в 2021 году в регионе отремонтируют 20 спортзалов и 5 спортплощадок в сельских школах. За последние два года в рамках нацпроекта в районах республики уже обновлены 49 школьных спортобъектов.
https://ria.ru/20210810/dogazifikatsiya-1745212952.html
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Глава Удмуртии рассказал об обновлении школ к учебному году
К учебному году в 12 школах в Удмуртии отремонтировали спортивные объекты
УФА, 16 авг – РИА Новости.
К новому учебному году в 12 сельских школах Удмуртии отремонтировали спортивные объекты по национальному проекту "Образование", сообщил глава республики Александр Бречалов
.
"В 12 сельских школах завершен ремонт спортивных залов и спортплощадок к новому учебному году", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, обновление спортивной инфраструктуры ведется по национальному проекту "Образование".
"Для этого из федерального и регионального бюджетов выделено более 19 миллионов рублей. Помимо ремонта помещений залов, замены окон и дверей, закупается спортивное оборудование и инвентарь", - сообщает глава Удмуртии.
Бречалов отметил, что всего в 2021 году в регионе отремонтируют 20 спортзалов и 5 спортплощадок в сельских школах. За последние два года в рамках нацпроекта в районах республики уже обновлены 49 школьных спортобъектов.