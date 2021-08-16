https://ria.ru/20210816/saakashvili-1745862715.html
Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии - РИА Новости, 16.08.2021
Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
Победа движения "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T05:53
2021-08-16T05:53
2021-08-16T05:56
обострение ситуации в афганистане
в мире
грузия
сша
талибан
афганистан
михаил саакашвили
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Победа движения "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою страну. Такое мнение в Facebook выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.Как утверждает Саакашвили, Вашингтон решил помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря "героическому сопротивлению грузинской армии".Саакашвили также отметил, что мир меняется очень быстро, и к этому нужно быть готовым.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммед Наим заявил, что 20-летняя война в Афганистане окончена.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, ее войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Власти России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, грузия, сша, талибан, афганистан, михаил саакашвили
05:53 16.08.2021 (обновлено: 05:56 16.08.2021)
Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
Экс-президент Грузии Саакашвили: США готовы помогать только тем, кто "проявляет волю к бою"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Победа движения "Талибан
"* (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане
стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою страну. Такое мнение в Facebook
выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
.
"Афганистан - урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь только если вы проявите волю к бою", - написал он.
Как утверждает Саакашвили, Вашингтон решил помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря "героическому сопротивлению грузинской армии".
Саакашвили также отметил, что мир меняется очень быстро, и к этому нужно быть готовым.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммед Наим заявил, что 20-летняя война в Афганистане окончена.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, ее войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии
и Южной Осетии. Власти России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
*Террористическая организация, запрещенная в России