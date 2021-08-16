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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/saakashvili-1745862715.html
Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии - РИА Новости, 16.08.2021
Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
Победа движения "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T05:53
2021-08-16T05:56
обострение ситуации в афганистане
в мире
грузия
сша
талибан
афганистан
михаил саакашвили
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Победа движения "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою страну. Такое мнение в Facebook выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.Как утверждает Саакашвили, Вашингтон решил помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря "героическому сопротивлению грузинской армии".Саакашвили также отметил, что мир меняется очень быстро, и к этому нужно быть готовым.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммед Наим заявил, что 20-летняя война в Афганистане окончена.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, ее войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Власти России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, грузия, сша, талибан, афганистан, михаил саакашвили
05:53 16.08.2021 (обновлено: 05:56 16.08.2021)
 
Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии

Экс-президент Грузии Саакашвили: США готовы помогать только тем, кто "проявляет волю к бою"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Победа движения "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою страну. Такое мнение в Facebook выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
"Афганистан - урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь только если вы проявите волю к бою", - написал он.
Как утверждает Саакашвили, Вашингтон решил помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря "героическому сопротивлению грузинской армии".
Саакашвили также отметил, что мир меняется очень быстро, и к этому нужно быть готовым.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммед Наим заявил, что 20-летняя война в Афганистане окончена.
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, ее войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Власти России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреГрузияСШАТалибанАфганистанМихаил Саакашвили
 
 
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