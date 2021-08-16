https://ria.ru/20210816/saakashvili-1745862715.html

Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии

Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии - РИА Новости, 16.08.2021

Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии

Победа движения "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T05:53

2021-08-16T05:53

2021-08-16T05:56

обострение ситуации в афганистане

в мире

грузия

сша

талибан

афганистан

михаил саакашвили

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Победа движения "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою страну. Такое мнение в Facebook выразил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.Как утверждает Саакашвили, Вашингтон решил помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря "героическому сопротивлению грузинской армии".Саакашвили также отметил, что мир меняется очень быстро, и к этому нужно быть готовым.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье "Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) занял афганскую столицу. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммед Наим заявил, что 20-летняя война в Афганистане окончена.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, ее войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Власти России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861555.html

грузия

сша

афганистан

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в мире, грузия, сша, талибан, афганистан, михаил саакашвили