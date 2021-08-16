https://ria.ru/20210816/renovatsiya-1745915807.html
Кротова: автовокзалы Подмосковья требуют реновации
Кротова: автовокзалы Подмосковья требуют реновации - РИА Новости, 16.08.2021
Кротова: автовокзалы Подмосковья требуют реновации
Автовокзалы на территории Подмосковья требуют реновации, их средний возраст составляет 27 лет, сообщила первый заместитель транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:51
2021-08-16T13:51
2021-08-16T13:51
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Автовокзалы на территории Подмосковья требуют реновации, их средний возраст составляет 27 лет, сообщила первый заместитель транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова."На территории Московской области расположено 44 автовокзала, средний возраст которых составляет 27 лет. Последний ремонт автовокзала был сделан 10 лет назад", - сказала Кротова на заседании правительства региона.По ее словам, за прошедший год с автовокзалов отправились 60 миллионов человек, при этом в здания вокзалов заходили лишь 3% пассажиров."Отсутствие лавочек для ожидания, грязные туалеты и отсутствия точек питания говорят о том, что вокзалы требуют реновации", - сказала Кротова.
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московская область (подмосковье)