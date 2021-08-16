https://ria.ru/20210816/renovatsiya-1745915807.html

Кротова: автовокзалы Подмосковья требуют реновации

Кротова: автовокзалы Подмосковья требуют реновации - РИА Новости, 16.08.2021

Кротова: автовокзалы Подмосковья требуют реновации

Автовокзалы на территории Подмосковья требуют реновации, их средний возраст составляет 27 лет, сообщила первый заместитель транспорта и дорожной инфраструктуры... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:51

2021-08-16T13:51

2021-08-16T13:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Автовокзалы на территории Подмосковья требуют реновации, их средний возраст составляет 27 лет, сообщила первый заместитель транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова."На территории Московской области расположено 44 автовокзала, средний возраст которых составляет 27 лет. Последний ремонт автовокзала был сделан 10 лет назад", - сказала Кротова на заседании правительства региона.По ее словам, за прошедший год с автовокзалов отправились 60 миллионов человек, при этом в здания вокзалов заходили лишь 3% пассажиров."Отсутствие лавочек для ожидания, грязные туалеты и отсутствия точек питания говорят о том, что вокзалы требуют реновации", - сказала Кротова.

https://realty.ria.ru/20210816/kapremont-1745904137.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)