https://ria.ru/20210816/porucheniya-1746004485.html

Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты

Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты - РИА Новости, 16.08.2021

Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты в рамках Национального плана по борьбе с... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T21:59

2021-08-16T21:59

2021-08-16T21:59

технологии

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743999451_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_551faecf9cdd592b3fa65cb7f781fe83.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты в рамках Национального плана по борьбе с коррупцией.Соответствующий указ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован на портале правовой информации."Генеральной прокуратуре Российской Федерации до 15 июля 2024 года представить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с выявлением и пресечением преступлений коррупционной направленности, предметом которых являются цифровые финансовые активы, иные цифровые права, цифровая валюта, а также с обнаружением, арестом и последующим возвращением потерпевшим и (или) обращением в доход государства цифровых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты, полученных (преобразованных в таковые) в результате совершения этих преступлений", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, владимир путин, россия