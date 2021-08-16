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Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты
Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты - РИА Новости, 16.08.2021
Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты в рамках Национального плана по борьбе с... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:59
2021-08-16T21:59
2021-08-16T21:59
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты в рамках Национального плана по борьбе с коррупцией.Соответствующий указ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован на портале правовой информации."Генеральной прокуратуре Российской Федерации до 15 июля 2024 года представить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с выявлением и пресечением преступлений коррупционной направленности, предметом которых являются цифровые финансовые активы, иные цифровые права, цифровая валюта, а также с обнаружением, арестом и последующим возвращением потерпевшим и (или) обращением в доход государства цифровых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты, полученных (преобразованных в таковые) в результате совершения этих преступлений", - говорится в документе.
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технологии, владимир путин, россия
Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты
Президент Путин поручил подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты