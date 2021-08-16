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В Нижегородской области 16-летняя девушка уехала на такси и пропала
В Нижегородской области 16-летняя девушка уехала на такси и пропала - РИА Новости, 16.08.2021
В Нижегородской области 16-летняя девушка уехала на такси и пропала
Шестнадцатилетнюю девушку, пропавшую на прошлой неделе, ищут в Нижегородской области, проводится доследственная проверка, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:26
2021-08-16T17:27
происшествия
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю девушку, пропавшую на прошлой неделе, ищут в Нижегородской области, проводится доследственная проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Информация о том, что 16-летняя девушка в пятницу 13 августа уехала на такси с улицы Черняховского в городе Дзержинск и пропала, была опубликована в субботу в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер". Были организованы поиски."Следователем следственного отдела по Дзержинску СУСК по Нижегородской области по заявлению матери о безвестном исчезновения 16-летней девушки организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210811/novosibirsk-1745304642.html
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
россия
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происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область), следственный комитет россии (ск рф), россия
17:26 16.08.2021 (обновлено: 17:27 16.08.2021)
 
В Нижегородской области 16-летняя девушка уехала на такси и пропала

В Нижегородской области пропала 16-летняя девушка, уехавшая на такси 13 августа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю девушку, пропавшую на прошлой неделе, ищут в Нижегородской области, проводится доследственная проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Информация о том, что 16-летняя девушка в пятницу 13 августа уехала на такси с улицы Черняховского в городе Дзержинск и пропала, была опубликована в субботу в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер". Были организованы поиски.
"Следователем следственного отдела по Дзержинску СУСК по Нижегородской области по заявлению матери о безвестном исчезновения 16-летней девушки организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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ПроисшествияНижегородская областьДзержинск (Нижегородская область)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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