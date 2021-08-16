https://ria.ru/20210816/poiski-1745964012.html

В Нижегородской области 16-летняя девушка уехала на такси и пропала

В Нижегородской области 16-летняя девушка уехала на такси и пропала - РИА Новости, 16.08.2021

В Нижегородской области 16-летняя девушка уехала на такси и пропала

Шестнадцатилетнюю девушку, пропавшую на прошлой неделе, ищут в Нижегородской области, проводится доследственная проверка, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:26

2021-08-16T17:26

2021-08-16T17:27

происшествия

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Шестнадцатилетнюю девушку, пропавшую на прошлой неделе, ищут в Нижегородской области, проводится доследственная проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Информация о том, что 16-летняя девушка в пятницу 13 августа уехала на такси с улицы Черняховского в городе Дзержинск и пропала, была опубликована в субботу в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер". Были организованы поиски."Следователем следственного отдела по Дзержинску СУСК по Нижегородской области по заявлению матери о безвестном исчезновения 16-летней девушки организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210811/novosibirsk-1745304642.html

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

россия

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происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область), следственный комитет россии (ск рф), россия