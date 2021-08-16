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В Белгородской области начал работу "Поезд здоровья"

В Белгородской области начал работу "Поезд здоровья" - РИА Новости, 16.08.2021

В Белгородской области начал работу "Поезд здоровья"

Передвижной медицинский комплекс "Поезд здоровья", который поможет провести качественное обследование и получить консультации специалистов, начал работу в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:53

2021-08-16T16:53

2021-08-16T17:11

общество

белгород

красненский район

белгородская область

корочанский район

здоровье - общество

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Передвижной медицинский комплекс "Поезд здоровья", который поможет провести качественное обследование и получить консультации специалистов, начал работу в Белгородской области, сообщает в понедельник правительство региона.Передвижной медицинский комплекс с современным диагностическим оборудованием и врачами узкой специализации будет работать по инициативе главы области Вячеслава Гладкова в рамках губернаторской программы "Здоровая Белгородчина"."Поезд здоровья" поможет людям, живущим далеко от медицинских центров, пройти качественное обследование и получить консультацию специалистов узкого профиля. Кроме того, в составе "поезда здоровья" работают представители социальных служб, которые будут консультировать жителей по вопросам получения пособий и льгот", - говорится в сообщении.До конца сентября бригаде врачей из областного центра предстоит преодолеть тысячи километров и посетить все муниципалитеты области. В командировку медиков проводил глава региона Вячеслав Гладков. Он поблагодарил специалистов за то, что они едут помогать жителям отдаленных уголков области."Лучшая медицинская помощь – это профилактика. И очень важно, что вы едете к пациентам, а не они едут сюда и стоят в очередях", - сказал Гладков.В составе выездной бригады ведущие специалисты государственных медицинских организаций Белгородской области, в том числе врачи узкого профиля. Прием пациентов будут вести терапевты, кардиологи, неврологи, педиатры, гериатры, офтальмологи, онкологи, стоматологи, эндокринологи. Принятые ими пациенты смогут пройти общее обследование и получить рекомендации, а пациенты с серьезными заболеваниями получат направления на дальнейшее обследование и лечение.Оборудование автопоезда позволяет выполнять анализы крови на холестерин и сахар, проводить флюорографию, ЭКГ, УЗИ, спирографию и другие исследования.В понедельник "поезд здоровья" принимает жителей Корочанского района. Далее он отправится в Чернянский и Красненский районы, затем – в Алексеевский городской округ. Власти отмечают, что жителей небольших населенных пунктов будут подвозить к месту стоянки медицинского автопоезда."Следует отметить, что помимо медицинской помощи, белгородцы смогут получить консультации по вопросам социальной поддержки. В составе выездной бригады работают специалисты сферы образования, социальной защиты, центра занятости, Пенсионного фонда, МФЦ, представители местной администрации", - сообщает облправительство.А жители самого Белгорода смогут получить консультацию врача и проверить свое здоровье прямо в городских парках. Каждую субботу в рамках губернаторского проекта "Здоровая Белгородчина" там будут работать мобильные пункты экспресс-диагностики.

https://ria.ru/20210816/tekhnika-1745901006.html

https://ria.ru/20210806/zhile-1744649311.html

https://ria.ru/20210807/belgorod-1744833364.html

белгород

красненский район

белгородская область

корочанский район

россия

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общество, белгород, красненский район, белгородская область, корочанский район, здоровье - общество, россия, вячеслав гладков