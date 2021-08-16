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Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках
Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках - РИА Новости, 16.08.2021
Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:52
2021-08-16T21:52
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."Подготавливать и ежегодно, до 1 мая, предоставлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении коммерческих сделок", - сообщается в указе.Отмечается, что доклад генпрокуратура будет готовить вместе с СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторингом.Кроме того, сообщается в документе, надзорное ведомство вместе со Следственным комитетом и ФСБ должно проанализировать и подготовить предложение по выделению в отдельное от основного уголовное производство дел о розыске и доходов, полученных преступным путем.
https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), россия
21:52 16.08.2021
 
Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках

Президент Путин поручил Генпрокуратуре отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Подготавливать и ежегодно, до 1 мая, предоставлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении коммерческих сделок", - сообщается в указе.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
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Отмечается, что доклад генпрокуратура будет готовить вместе с СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторингом.
Кроме того, сообщается в документе, надзорное ведомство вместе со Следственным комитетом и ФСБ должно проанализировать и подготовить предложение по выделению в отдельное от основного уголовное производство дел о розыске и доходов, полученных преступным путем.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Владимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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