https://ria.ru/20210816/podkupi-1746003927.html

Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках

Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках - РИА Новости, 16.08.2021

Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T21:52

2021-08-16T21:52

2021-08-16T21:52

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."Подготавливать и ежегодно, до 1 мая, предоставлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении коммерческих сделок", - сообщается в указе.Отмечается, что доклад генпрокуратура будет готовить вместе с СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторингом.Кроме того, сообщается в документе, надзорное ведомство вместе со Следственным комитетом и ФСБ должно проанализировать и подготовить предложение по выделению в отдельное от основного уголовное производство дел о розыске и доходов, полученных преступным путем.

https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html

https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html

россия

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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), россия