https://ria.ru/20210816/podkupi-1746003927.html
Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках
Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках - РИА Новости, 16.08.2021
Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T21:52
2021-08-16T21:52
2021-08-16T21:52
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."Подготавливать и ежегодно, до 1 мая, предоставлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении коммерческих сделок", - сообщается в указе.Отмечается, что доклад генпрокуратура будет готовить вместе с СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторингом.Кроме того, сообщается в документе, надзорное ведомство вместе со Следственным комитетом и ФСБ должно проанализировать и подготовить предложение по выделению в отдельное от основного уголовное производство дел о розыске и доходов, полученных преступным путем.
https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html
https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), россия
Генпрокуратура будет отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках
Президент Путин поручил Генпрокуратуре отслеживать факты подкупа иностранцев при сделках