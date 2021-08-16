https://ria.ru/20210816/pamyatniki-1745863464.html

В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане

В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021

В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане

Буддистским памятникам в Афганистане с возвращением талибов к власти спустя 20 лет ничего не угрожает, заявил представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T06:57

2021-08-16T06:57

2021-08-16T09:43

обострение ситуации в афганистане

в мире

талибан

афганистан

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745493165_0:21:1040:606_1920x0_80_0_0_53c1477320b6d75da6ee052859af4fd0.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Буддистским памятникам в Афганистане с возвращением талибов к власти спустя 20 лет ничего не угрожает, заявил представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин."Буддийские объекты в Афганистане не подвергаются риску. Я опровергаю любые утверждения подобного рода", - сказал Шахин ланкийской газете Daily Mirror.В 2001 году талибы взорвали две высеченные в скале статуи Будды в провинции Бамиан в центральной части Афганитстана. Они считались самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды и являлись одним из известнейших памятников доисламской культуры Афганистана. Действия талибов вызвали всеобщее возмущение в мире, правительства ведущих стран осудили разрушение статуй. В настоящее время в Афганистане по-прежнему сохраняются памятники буддийской эпохи, в частности ступы к востоку от Кабула.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, новости культуры