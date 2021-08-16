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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/pamyatniki-1745863464.html
В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
Буддистским памятникам в Афганистане с возвращением талибов к власти спустя 20 лет ничего не угрожает, заявил представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T06:57
2021-08-16T09:43
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
афганистан
новости культуры
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Буддистским памятникам в Афганистане с возвращением талибов к власти спустя 20 лет ничего не угрожает, заявил представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин."Буддийские объекты в Афганистане не подвергаются риску. Я опровергаю любые утверждения подобного рода", - сказал Шахин ланкийской газете Daily Mirror.В 2001 году талибы взорвали две высеченные в скале статуи Будды в провинции Бамиан в центральной части Афганитстана. Они считались самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды и являлись одним из известнейших памятников доисламской культуры Афганистана. Действия талибов вызвали всеобщее возмущение в мире, правительства ведущих стран осудили разрушение статуй. В настоящее время в Афганистане по-прежнему сохраняются памятники буддийской эпохи, в частности ступы к востоку от Кабула.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, новости культуры
06:57 16.08.2021 (обновлено: 09:43 16.08.2021)
 
В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане

Представитель "Талибана"* заявил, что памятникам буддизма в Афганистане ничто не угрожает

© REUTERS / STRINGERБоевики "Талибана"* в городе Фарах
Боевики Талибана* в городе Фарах - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / STRINGER
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Буддистским памятникам в Афганистане с возвращением талибов к власти спустя 20 лет ничего не угрожает, заявил представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин.
"Буддийские объекты в Афганистане не подвергаются риску. Я опровергаю любые утверждения подобного рода", - сказал Шахин ланкийской газете Daily Mirror.
В 2001 году талибы взорвали две высеченные в скале статуи Будды в провинции Бамиан в центральной части Афганитстана. Они считались самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды и являлись одним из известнейших памятников доисламской культуры Афганистана. Действия талибов вызвали всеобщее возмущение в мире, правительства ведущих стран осудили разрушение статуй. В настоящее время в Афганистане по-прежнему сохраняются памятники буддийской эпохи, в частности ступы к востоку от Кабула.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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