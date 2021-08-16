Похитителю девочки из Бийска предъявили обвинение
Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение похитителю 12-летней девочки из Бийска
© СК РФ/ГУ МВД по Алтайскому краюПодозреваемый в похищении 12-летней девочки из Бийска Олег Лавкин. Кадр видео
© СК РФ/ГУ МВД по Алтайскому краю
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение похитителю 12-летней девочки из Бийска, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
"Предъявлено обвинение 40-летнему жителю Бийского района Олегу Лавкину в совершении преступлений, предусмотренных п. п. " в, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - рассказала она.
По данным следствия, мужчина выслеживал девочку месяц и похитил ее 31 июля, после чего удерживал в подвале дома и совершал действия сексуального характера. Отмечается, что когда обвиняемый узнал, что девочку ищут, он отпустил ее, а сам скрылся. Уточняется, что мужчину задержали 12 августа после того, как его опознал местный житель. Он был допрошен, также с ним была проведена проверка показаний на месте происшествия.
Добавляется, что на время предварительного следствия злоумышленник помещен в изолятор, следователи устанавливают обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые обвиняемый ранее совершал в отношении несовершеннолетней.
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