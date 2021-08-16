https://ria.ru/20210816/obvinenie-1745871243.html

Похитителю девочки из Бийска предъявили обвинение

Похитителю девочки из Бийска предъявили обвинение - РИА Новости, 16.08.2021

Похитителю девочки из Бийска предъявили обвинение

Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение похитителю 12-летней девочки из Бийска, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T09:25

2021-08-16T09:25

2021-08-16T09:25

происшествия

алтайский край

бийский район

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение похитителю 12-летней девочки из Бийска, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева."Предъявлено обвинение 40-летнему жителю Бийского района Олегу Лавкину в совершении преступлений, предусмотренных п. п. " в, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - рассказала она.По данным следствия, мужчина выслеживал девочку месяц и похитил ее 31 июля, после чего удерживал в подвале дома и совершал действия сексуального характера. Отмечается, что когда обвиняемый узнал, что девочку ищут, он отпустил ее, а сам скрылся. Уточняется, что мужчину задержали 12 августа после того, как его опознал местный житель. Он был допрошен, также с ним была проведена проверка показаний на месте происшествия.Добавляется, что на время предварительного следствия злоумышленник помещен в изолятор, следователи устанавливают обстоятельства еще нескольких преступлений сексуального характера, которые обвиняемый ранее совершал в отношении несовершеннолетней.

https://ria.ru/20210803/video-1744172519.html

https://ria.ru/20210810/pokhischenie-1745241403.html

алтайский край

бийский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, бийский район, россия