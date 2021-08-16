СМИ: американские военные застрелили двух человек в аэропорту в Кабуле

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие США застрелили по меньшей мере двух вооруженных мужчин на территории международного аэропорта Кабула, где на фоне усугубляющегося кризиса в Афганистане продолжается эвакуация, пишет в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.Согласно данным издания "по меньшей мере двое вооруженных людей" подошли к позициям американских сил, дислоцированных в районе столичного аэропорта для содействия эвакуации. Собеседник газеты не уточняет, кем являлись погибшие, а также в какой временной промежуток и при каких обстоятельствах они были застрелены.Издание со ссылкой на слова очевидцев также пишет, что те видели на земле "три лежащих окровавленных тела" неподалеку от здания аэровокзала.Ранее госдепартамент США сообщил, что аэропорт Кабула в свете продолжающегося наступления боевиков "Талибана"* выбран в качестве места размещения американских дипломатов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие США застрелили по меньшей мере двух вооруженных мужчин на территории международного аэропорта Кабула, где на фоне усугубляющегося кризиса в Афганистане продолжается эвакуация, пишет в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Согласно данным издания "по меньшей мере двое вооруженных людей" подошли к позициям американских сил, дислоцированных в районе столичного аэропорта для содействия эвакуации. Собеседник газеты не уточняет, кем являлись погибшие, а также в какой временной промежуток и при каких обстоятельствах они были застрелены.
Издание со ссылкой на слова очевидцев также пишет, что те видели на земле "три лежащих окровавленных тела" неподалеку от здания аэровокзала.
Ранее госдепартамент США сообщил, что аэропорт Кабула в свете продолжающегося наступления боевиков "Талибана"* выбран в качестве места размещения американских дипломатов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
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До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
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Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
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Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
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