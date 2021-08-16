https://ria.ru/20210816/kabul-1745960502.html

СМИ: американские военные застрелили двух человек в аэропорту в Кабуле

СМИ: американские военные застрелили двух человек в аэропорту в Кабуле - РИА Новости, 16.08.2021

СМИ: американские военные застрелили двух человек в аэропорту в Кабуле

Военнослужащие США застрелили по меньшей мере двух вооруженных мужчин на территории международного аэропорта Кабула, где на фоне усугубляющегося кризиса в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:09

2021-08-16T17:09

2021-08-16T17:25

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745916908_0:256:3042:1967_1920x0_80_0_0_570640e32db10d32bd46286933bbf67b.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Военнослужащие США застрелили по меньшей мере двух вооруженных мужчин на территории международного аэропорта Кабула, где на фоне усугубляющегося кризиса в Афганистане продолжается эвакуация, пишет в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.Согласно данным издания "по меньшей мере двое вооруженных людей" подошли к позициям американских сил, дислоцированных в районе столичного аэропорта для содействия эвакуации. Собеседник газеты не уточняет, кем являлись погибшие, а также в какой временной промежуток и при каких обстоятельствах они были застрелены.Издание со ссылкой на слова очевидцев также пишет, что те видели на земле "три лежащих окровавленных тела" неподалеку от здания аэровокзала.Ранее госдепартамент США сообщил, что аэропорт Кабула в свете продолжающегося наступления боевиков "Талибана"* выбран в качестве места размещения американских дипломатов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

сша

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), афганистан, талибан