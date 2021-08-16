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Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель"

Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель" - РИА Новости, 16.08.2021

Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель"

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил разработать дорожную карту по продвижению деятельности гарантийной микрокредитной компании... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:09

2021-08-16T19:09

2021-08-16T19:09

пензенская область

экономика

пензенская область

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 16 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил разработать дорожную карту по продвижению деятельности гарантийной микрокредитной компании "Поручитель", занимающейся поддержкой малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, "Поручитель" с января текущего года предоставил 40 поручительств на сумму 407,67 миллиона рублей, что позволило привлечь 904,48 миллиона рублей кредитных ресурсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем и количество выданных поручительств увеличились на 25%. Кроме того, в этом году компания начала предоставлять микрозаймы самозанятым по специальной программе с максимальной суммой займа в 500 тысяч рублей под 3,5% годовых, предоставив уже 80 микрозаймов на общую сумму 216,9 миллиона рублей.Врио главы региона поручил составить дорожную карту по продвижению деятельности компании "Поручитель" и потребовал привлечь к этой работе глав муниципалитетов.Он также отметил, что начинающим предпринимателям важна не только финансовая поддержка."Возможно, им необходима реклама их продукции, помощь для вхождения в торговые сети, консультации. Должна быть целая линейка действий, которые бы мы предлагали субъектам малого бизнеса, индивидуальным предпринимателям, самозанятым", - добавил Мельниченко.

https://ria.ru/20210813/nagrada-1745637394.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, пензенская область, олег мельниченко