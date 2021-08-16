https://ria.ru/20210816/fond-1745986991.html
Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель"
Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель" - РИА Новости, 16.08.2021
Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель"
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил разработать дорожную карту по продвижению деятельности гарантийной микрокредитной компании... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:09
2021-08-16T19:09
2021-08-16T19:09
пензенская область
экономика
пензенская область
олег мельниченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614037_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_8929606ee703c85484a6582cb4bbff9b.jpg
ПЕНЗА, 16 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил разработать дорожную карту по продвижению деятельности гарантийной микрокредитной компании "Поручитель", занимающейся поддержкой малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, "Поручитель" с января текущего года предоставил 40 поручительств на сумму 407,67 миллиона рублей, что позволило привлечь 904,48 миллиона рублей кредитных ресурсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем и количество выданных поручительств увеличились на 25%. Кроме того, в этом году компания начала предоставлять микрозаймы самозанятым по специальной программе с максимальной суммой займа в 500 тысяч рублей под 3,5% годовых, предоставив уже 80 микрозаймов на общую сумму 216,9 миллиона рублей.Врио главы региона поручил составить дорожную карту по продвижению деятельности компании "Поручитель" и потребовал привлечь к этой работе глав муниципалитетов.Он также отметил, что начинающим предпринимателям важна не только финансовая поддержка."Возможно, им необходима реклама их продукции, помощь для вхождения в торговые сети, консультации. Должна быть целая линейка действий, которые бы мы предлагали субъектам малого бизнеса, индивидуальным предпринимателям, самозанятым", - добавил Мельниченко.
https://ria.ru/20210813/nagrada-1745637394.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614037_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_ff96388ff2a6024658a47d835f9b2b59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, пензенская область, олег мельниченко
Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель"
Врио губернатора Пензенской области Мельниченко призвал продвигать деятельность фонда "Поручитель"
ПЕНЗА, 16 авг - РИА Новости.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
поручил разработать дорожную карту по продвижению деятельности гарантийной микрокредитной компании "Поручитель", занимающейся поддержкой малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, "Поручитель" с января текущего года предоставил 40 поручительств на сумму 407,67 миллиона рублей, что позволило привлечь 904,48 миллиона рублей кредитных ресурсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем и количество выданных поручительств увеличились на 25%. Кроме того, в этом году компания начала предоставлять микрозаймы самозанятым по специальной программе с максимальной суммой займа в 500 тысяч рублей под 3,5% годовых, предоставив уже 80 микрозаймов на общую сумму 216,9 миллиона рублей.
"Активнее рекламой нужно заниматься, чтобы люди знали, что есть "Поручитель"… У нас сейчас достаточное количество людей регистрируется как самозанятые. Нужно оказывать им поддержку в части становления их бизнеса. Также надо сопровождать людей, которые заключают социальные контракты. Как только они решат свои проблемы, заработают деньги, то перейдут в разряд самозанятых или индивидуальных предпринимателей, им тоже надо помогать развивать бизнес", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Врио главы региона поручил составить дорожную карту по продвижению деятельности компании "Поручитель" и потребовал привлечь к этой работе глав муниципалитетов.
Он также отметил, что начинающим предпринимателям важна не только финансовая поддержка.
"Возможно, им необходима реклама их продукции, помощь для вхождения в торговые сети, консультации. Должна быть целая линейка действий, которые бы мы предлагали субъектам малого бизнеса, индивидуальным предпринимателям, самозанятым", - добавил Мельниченко.