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Пензенская область
Пензенская область
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Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель"
Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель" - РИА Новости, 16.08.2021
Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель"
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил разработать дорожную карту по продвижению деятельности гарантийной микрокредитной компании... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:09
2021-08-16T19:09
пензенская область
экономика
пензенская область
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 16 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил разработать дорожную карту по продвижению деятельности гарантийной микрокредитной компании "Поручитель", занимающейся поддержкой малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, "Поручитель" с января текущего года предоставил 40 поручительств на сумму 407,67 миллиона рублей, что позволило привлечь 904,48 миллиона рублей кредитных ресурсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем и количество выданных поручительств увеличились на 25%. Кроме того, в этом году компания начала предоставлять микрозаймы самозанятым по специальной программе с максимальной суммой займа в 500 тысяч рублей под 3,5% годовых, предоставив уже 80 микрозаймов на общую сумму 216,9 миллиона рублей.Врио главы региона поручил составить дорожную карту по продвижению деятельности компании "Поручитель" и потребовал привлечь к этой работе глав муниципалитетов.Он также отметил, что начинающим предпринимателям важна не только финансовая поддержка."Возможно, им необходима реклама их продукции, помощь для вхождения в торговые сети, консультации. Должна быть целая линейка действий, которые бы мы предлагали субъектам малого бизнеса, индивидуальным предпринимателям, самозанятым", - добавил Мельниченко.
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экономика, пензенская область, олег мельниченко
19:09 16.08.2021
 
Мельниченко призвал продвигать деятельность пензенского фонда "Поручитель"

Врио губернатора Пензенской области Мельниченко призвал продвигать деятельность фонда "Поручитель"

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
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ПЕНЗА, 16 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил разработать дорожную карту по продвижению деятельности гарантийной микрокредитной компании "Поручитель", занимающейся поддержкой малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, "Поручитель" с января текущего года предоставил 40 поручительств на сумму 407,67 миллиона рублей, что позволило привлечь 904,48 миллиона рублей кредитных ресурсов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем и количество выданных поручительств увеличились на 25%. Кроме того, в этом году компания начала предоставлять микрозаймы самозанятым по специальной программе с максимальной суммой займа в 500 тысяч рублей под 3,5% годовых, предоставив уже 80 микрозаймов на общую сумму 216,9 миллиона рублей.
"Активнее рекламой нужно заниматься, чтобы люди знали, что есть "Поручитель"… У нас сейчас достаточное количество людей регистрируется как самозанятые. Нужно оказывать им поддержку в части становления их бизнеса. Также надо сопровождать людей, которые заключают социальные контракты. Как только они решат свои проблемы, заработают деньги, то перейдут в разряд самозанятых или индивидуальных предпринимателей, им тоже надо помогать развивать бизнес", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Врио главы региона поручил составить дорожную карту по продвижению деятельности компании "Поручитель" и потребовал привлечь к этой работе глав муниципалитетов.
Он также отметил, что начинающим предпринимателям важна не только финансовая поддержка.
"Возможно, им необходима реклама их продукции, помощь для вхождения в торговые сети, консультации. Должна быть целая линейка действий, которые бы мы предлагали субъектам малого бизнеса, индивидуальным предпринимателям, самозанятым", - добавил Мельниченко.
Пенза - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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