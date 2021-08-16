https://ria.ru/20210816/finansirovanie-1745952666.html

Путин поручил доложить о финансировании программы развития Кузбасса

Путин поручил доложить о финансировании программы развития Кузбасса - РИА Новости, 16.08.2021

Путин поручил доложить о финансировании программы развития Кузбасса

Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября доложить о финансировании программы социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:37

2021-08-16T16:37

2021-08-16T16:37

общество

кемеровская область

владимир путин

михаил мишустин

сергей цивилев

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября доложить о финансировании программы социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области-Кузбасса обеспечить: финансирование в полном объеме мероприятий, включенных в программу социально-экономического развития Кемеровской области–Кузбасса до 2024 года, в том числе предусмотрев необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 15 октября 2021 года, далее – ежеквартально. Ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20210706/kuzbass-1740124732.html

кемеровская область

россия

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общество, кемеровская область, владимир путин, михаил мишустин, сергей цивилев, россия