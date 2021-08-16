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Делегация Таиланда примет участие в ВЭФ–2021
Делегация Таиланда примет участие в ВЭФ–2021 - РИА Новости, 16.08.2021
Делегация Таиланда примет участие в ВЭФ–2021
Делегация Королевства Таиланд планирует принят участие в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:31
2021-08-16T17:31
2021-08-16T17:31
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
антон кобяков
фонд "росконгресс"
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Делегация Королевства Таиланд планирует принят участие в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.В Москве состоялась рабочая встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова и посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата.Стороны обсудили вопросы, связанные с участием делегации Таиланд в VI Восточном экономическом форуме, а также возможности расширения сотрудничества государств в торгово-экономической и туристической сферах.Было отмечено, что в рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог "Россия – АСЕАН", посвященный динамике развития экономических отношений между странами. Российская сторона поприветствовала участие официальных и бизнес-кругов из Таиланда в качестве спикеров этой сессии.Кроме того, на встрече была рассмотрена тема восстановления экономики и ее дальнейший рост, развитие сотрудничества в сфере культуры и спорта.Стороны также обсудили возможность подписания соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и партнерскими организациями из Таиланда с целью углубления отношений между деловыми кругами двух стран.
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владивосток, восточный экономический форум (вэф), антон кобяков, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости.
Делегация Королевства Таиланд планирует принят участие в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ
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В Москве состоялась рабочая встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова и посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата.
Стороны обсудили вопросы, связанные с участием делегации Таиланд в VI Восточном экономическом форуме, а также возможности расширения сотрудничества государств в торгово-экономической и туристической сферах.
"В программе ВЭФ-2021 особое внимание будет уделено развитию отношений со странами АСЕАН, так как в этом году отмечается двойной юбилей сотрудничества Россия – АСЕАН: 30-летие отношений и 25-летие полноформатного диалогового партнерства. В будущем году Россия и Таиланд отметят 125-летие установления дипломатических отношений. Мы открыты к обсуждению идей по проведению юбилейных мероприятий, участию Таиланда во всех форматах в России и будем рады дальнейшему продуктивному сотрудничеству", – отметил Кобяков.
Было отмечено, что в рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог "Россия – АСЕАН", посвященный динамике развития экономических отношений между странами. Российская сторона поприветствовала участие официальных и бизнес-кругов из Таиланда в качестве спикеров этой сессии.
"Участие делегации Королевства Таиланд станет хорошей возможностью обсудить ключевые вопросы Юго-Восточной Азии в различных форматах, в том числе в формате Россия – АСЕАН, а также по линии взаимоотношений со странами ШОС и ЕАЭС. Подобная дискуссия заложит фундамент для Саммита АТЭС, который состоится в Таиланде в 2022 году. Для нас важно развитие экономических и торговых отношений между Россией и Таиландом, особенно восстановление туристических связей", – подчеркнул Сасиват Вонгсинсават.
Кроме того, на встрече была рассмотрена тема восстановления экономики и ее дальнейший рост, развитие сотрудничества в сфере культуры и спорта.
Стороны также обсудили возможность подписания соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и партнерскими организациями из Таиланда с целью углубления отношений между деловыми кругами двух стран.