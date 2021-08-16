https://ria.ru/20210816/delegatsiya-1745965353.html

Делегация Таиланда примет участие в ВЭФ–2021

Делегация Таиланда примет участие в ВЭФ–2021 - РИА Новости, 16.08.2021

Делегация Таиланда примет участие в ВЭФ–2021

Делегация Королевства Таиланд планирует принят участие в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:31

2021-08-16T17:31

2021-08-16T17:31

владивосток

восточный экономический форум (вэф)

антон кобяков

фонд "росконгресс"

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Делегация Королевства Таиланд планирует принят участие в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.В Москве состоялась рабочая встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова и посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата.Стороны обсудили вопросы, связанные с участием делегации Таиланд в VI Восточном экономическом форуме, а также возможности расширения сотрудничества государств в торгово-экономической и туристической сферах.Было отмечено, что в рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог "Россия – АСЕАН", посвященный динамике развития экономических отношений между странами. Российская сторона поприветствовала участие официальных и бизнес-кругов из Таиланда в качестве спикеров этой сессии.Кроме того, на встрече была рассмотрена тема восстановления экономики и ее дальнейший рост, развитие сотрудничества в сфере культуры и спорта.Стороны также обсудили возможность подписания соглашений о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и партнерскими организациями из Таиланда с целью углубления отношений между деловыми кругами двух стран.

https://ria.ru/20210813/forum-1745587231.html

владивосток

россия

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владивосток, восточный экономический форум (вэф), антон кобяков, фонд "росконгресс", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)