https://ria.ru/20210816/damby-1745863056.html
Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком - РИА Новости, 16.08.2021
Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
Паводок разрушил дамбу в селе Усть-Ивановка Амурской области, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности, по данным областного МЧС,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T06:13
2021-08-16T06:13
2021-08-16T06:13
происшествия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг – РИА Новости. Паводок разрушил дамбу в селе Усть-Ивановка Амурской области, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности, по данным областного МЧС, в выходные с большой водой также не справилась насыпная дамба в селе Владимировка.Всю ночь специалисты противопожарной службы оповещали людей о необходимости эвакуироваться, с утра жители пытаются добраться до своих домов, чтобы спасти животных, забрать вещи и по возможности поднять на возвышенность мебель."В селе Владимировка (на выходных) произошел частичный промыв насыпной дамбы, а также частичный перелив через дамбу в низменной части местности, в результате чего произошло подтопление 24 жилых домов и 75 приусадебных участков, частично подтоплены дороги внутри села", - сообщает в Instagram ГУМЧС России по Амурской области.Ведомство отмечает, что только с 11 по 14 августа в селах Владимировка и Усть-Ивановка на укрепление дамб ушло около 30 тысяч мешков с песком.Всего, по данным ГУМЧС России по Амурской области, в 36 населенных пунктах региона в понедельник подтоплены 167 жилых домов и 1368 приусадебных участков, частично подтоплены 32 участка автомобильных дорог, подтоплены три автомобильных моста, 15 населенных пунктов остаются без автомобильного сообщения, работают четыре лодочные переправы.В Приамурье развернуто три пункта временного размещения, где находятся 64 человека, эвакуированные из зоны паводка, готовы к развертыванию 18 пунктов на 995 человек, в аварийно-восстановительных работах задействованы 578 человек, 215 единиц техники, в том числе 20 плавсредств.
https://ria.ru/20210813/shoygu-1745614710.html
https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
Дамбы в двух селах в Амурской области не справились с паводком
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг – РИА Новости.
Паводок разрушил дамбу в селе Усть-Ивановка Амурской области
, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности, по данным областного МЧС
, в выходные с большой водой также не справилась насыпная дамба в селе Владимировка.
"Вчера, 15 августа, около 10 часов вечера (18.00 мск) произошел прорыв дамбы в селе Усть-Ивановка. Вода начала заходить в село. <…> На утро в Усть-Ивановке подтоплено восемь жилых домов и 190 приусадебных участков. Частично подтоплены улицы Ленина, Садовая, Связистов, Спортивная и Военная", - сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в своем Telegram-канале в понедельник.
Всю ночь специалисты противопожарной службы оповещали людей о необходимости эвакуироваться, с утра жители пытаются добраться до своих домов, чтобы спасти животных, забрать вещи и по возможности поднять на возвышенность мебель.
"В селе Владимировка (на выходных) произошел частичный промыв насыпной дамбы, а также частичный перелив через дамбу в низменной части местности, в результате чего произошло подтопление 24 жилых домов и 75 приусадебных участков, частично подтоплены дороги внутри села", - сообщает в Instagram
ГУМЧС России по Амурской области.
Ведомство отмечает, что только с 11 по 14 августа в селах Владимировка и Усть-Ивановка на укрепление дамб ушло около 30 тысяч мешков с песком.
Всего, по данным ГУМЧС России по Амурской области, в 36 населенных пунктах региона в понедельник подтоплены 167 жилых домов и 1368 приусадебных участков, частично подтоплены 32 участка автомобильных дорог, подтоплены три автомобильных моста, 15 населенных пунктов остаются без автомобильного сообщения, работают четыре лодочные переправы.
В Приамурье развернуто три пункта временного размещения, где находятся 64 человека, эвакуированные из зоны паводка, готовы к развертыванию 18 пунктов на 995 человек, в аварийно-восстановительных работах задействованы 578 человек, 215 единиц техники, в том числе 20 плавсредств.