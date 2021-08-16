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В США призвали соседей Афганистана принять беженцев
В США призвали соседей Афганистана принять беженцев - РИА Новости, 16.08.2021
В США призвали соседей Афганистана принять беженцев
США призывают международное сообщество, включая соседей Афганистана, принять беженцев из страны, а движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:19
2021-08-16T18:19
2021-08-16T18:19
захват власти в афганистане талибами
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ООН, 16 авг - РИА Новости. США призывают международное сообщество, включая соседей Афганистана, принять беженцев из страны, а движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) - обеспечить возможность выезда всем желающим, сказала американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы призываем соседей Афганистана, другие страны региона и за его пределами предоставить временное или постоянное убежище афганцам, которые пытаются покинуть страну", - сказала она на заседании СБ ООН."Критически важно, чтобы все афганские и иностранные граждане, кто хотят уехать, могли безопасно это сделать", - добавила дипломат.США направили тысячи военных в аэропорт афганской столицы Кабула для эвакуации своих граждан и местных союзников, которые ищут спасения от талибов.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон
В США призвали соседей Афганистана принять беженцев
Постпред США в ООН Томас-Гринфилд призвала соседей Афганистана принять беженцев из страны