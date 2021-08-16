https://ria.ru/20210816/bezhentsy-1745978258.html

В США призвали соседей Афганистана принять беженцев

В США призвали соседей Афганистана принять беженцев - РИА Новости, 16.08.2021

В США призвали соседей Афганистана принять беженцев

США призывают международное сообщество, включая соседей Афганистана, принять беженцев из страны, а движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:19

2021-08-16T18:19

2021-08-16T18:19

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

совет безопасности оон

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ООН, 16 авг - РИА Новости. США призывают международное сообщество, включая соседей Афганистана, принять беженцев из страны, а движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) - обеспечить возможность выезда всем желающим, сказала американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы призываем соседей Афганистана, другие страны региона и за его пределами предоставить временное или постоянное убежище афганцам, которые пытаются покинуть страну", - сказала она на заседании СБ ООН."Критически важно, чтобы все афганские и иностранные граждане, кто хотят уехать, могли безопасно это сделать", - добавила дипломат.США направили тысячи военных в аэропорт афганской столицы Кабула для эвакуации своих граждан и местных союзников, которые ищут спасения от талибов.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745962756.html

сша

афганистан

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон