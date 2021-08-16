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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/bezhentsy-1745978258.html
В США призвали соседей Афганистана принять беженцев
В США призвали соседей Афганистана принять беженцев - РИА Новости, 16.08.2021
В США призвали соседей Афганистана принять беженцев
США призывают международное сообщество, включая соседей Афганистана, принять беженцев из страны, а движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:19
2021-08-16T18:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
оон
талибан
афганистан
совет безопасности оон
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ООН, 16 авг - РИА Новости. США призывают международное сообщество, включая соседей Афганистана, принять беженцев из страны, а движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) - обеспечить возможность выезда всем желающим, сказала американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы призываем соседей Афганистана, другие страны региона и за его пределами предоставить временное или постоянное убежище афганцам, которые пытаются покинуть страну", - сказала она на заседании СБ ООН."Критически важно, чтобы все афганские и иностранные граждане, кто хотят уехать, могли безопасно это сделать", - добавила дипломат.США направили тысячи военных в аэропорт афганской столицы Кабула для эвакуации своих граждан и местных союзников, которые ищут спасения от талибов.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон
18:19 16.08.2021
 
В США призвали соседей Афганистана принять беженцев

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд призвала соседей Афганистана принять беженцев из страны

© REUTERS / StringerЛюди возле аэропорта в Кабуле, Афганистан
Люди возле аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ООН, 16 авг - РИА Новости. США призывают международное сообщество, включая соседей Афганистана, принять беженцев из страны, а движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) - обеспечить возможность выезда всем желающим, сказала американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы призываем соседей Афганистана, другие страны региона и за его пределами предоставить временное или постоянное убежище афганцам, которые пытаются покинуть страну", - сказала она на заседании СБ ООН.
Боевик Талибана* возле аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 17:20Захват власти в Афганистане талибами
Постпред Афганистана при ООН рассказал о расправах над жителями Кабула
"Критически важно, чтобы все афганские и иностранные граждане, кто хотят уехать, могли безопасно это сделать", - добавила дипломат.
США направили тысячи военных в аэропорт афганской столицы Кабула для эвакуации своих граждан и местных союзников, которые ищут спасения от талибов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанАфганистанСовет Безопасности ООН
 
 
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