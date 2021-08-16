https://ria.ru/20210816/afganistan-1745991512.html

Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане после бегства президента

Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане после бегства президента - РИА Новости, 16.08.2021

Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане после бегства президента

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане после бегства президента Ашрафа Гани, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:43

2021-08-16T19:43

2021-08-16T19:50

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане после бегства президента Ашрафа Гани, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.В сообщении отмечается, что телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны."Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - говорится в сообщении МИД РФ."Лавров информировал коллегу о российских оценках ситуации и о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора."Государственный секретарь сообщил о предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел", - говорится в сообщении на сайте российского МИД."Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", - говорится в сообщении министерства.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

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в мире, сша, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, россия, талибан, ашраф гани ахмадзай