Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане после бегства президента

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане после бегства президента Ашрафа Гани, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.В сообщении отмечается, что телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны."Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - говорится в сообщении МИД РФ."Лавров информировал коллегу о российских оценках ситуации и о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора."Государственный секретарь сообщил о предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел", - говорится в сообщении на сайте российского МИД."Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", - говорится в сообщении министерства.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане после бегства президента Ашрафа Гани, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.
В сообщении отмечается, что телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе американской стороны.
"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Лавров информировал коллегу о российских оценках ситуации и о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора.
"Государственный секретарь сообщил о предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.
"Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", - говорится в сообщении министерства.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
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До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
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Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
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Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
До 15 августа Кабул оставался последним крупным населенным пунктом под контролем правительственных сил Афганистана. После того как боевики "Талибана" провели несколько атак на город, Кабул был сдан. Глава государства Ашраф Гани бежал.
Персонал посольства США в Афганистане был полностью эвакуирован в аэропорт. На взлетной полосе ожидали десятки самолетов ВВС США и Великобритании. Однако гражданские полеты были приостановлены. Когда толпа афганцев вышла на взлетно-посадочную полосу, американские военные открыли предупредительный огонь.
Перед тем как захватить Кабул, талибы взяли под контроль административный центр провинции Лагман — город Мехтарлам. Вместе с госучреждениями талибы захватили вооружение, оставленное правительственными войсками.
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