Россия призвала все стороны в Афганистане воздержаться от боевых действий
Постпред России в ООН Небензя призвал все стороны в Афганистане воздерживаться от боевых действий
ООН, 16 авг – РИА Новости. Россия призывает все стороны в Афганистане воздерживаться от боевых действий, содействовать урегулированию мирным путем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Призываем все вовлеченные афганские стороны воздерживаться от вооруженных действий и содействовать урегулированию мирным путем", - сказал Небензя.
"Мы видели, что крупные афганские города были сданы без особого сопротивления. С момента последнего обсуждения в Совете (безопасности – ред.) прошло всего 10 дней, а обстановка в стране за этот период изменилась до неузнаваемости. Сегодня наши взоры обращены на Кабул, который накануне спешно покидали первые лица республики, простые афганцы, а также часть дипломатического корпуса", - сказал Небензя.
"Очевидно, что такой стремительный разворот стал неожиданностью для всех, включая тех, кто еще недавно громко заявлял о высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков", - подчеркнул он.
По его словам, Россия следит за ситуацией в Афганистане. "На данном этапе полагаем, что поддаваться паническим настроениям не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения", - отметил постпред.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России