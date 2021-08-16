https://ria.ru/20210816/afganistan-1745983583.html

Россия призвала все стороны в Афганистане воздержаться от боевых действий

Россия призвала все стороны в Афганистане воздержаться от боевых действий - РИА Новости, 16.08.2021

Россия призвала все стороны в Афганистане воздержаться от боевых действий

Россия призывает все стороны в Афганистане воздерживаться от боевых действий, содействовать урегулированию мирным путем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:44

2021-08-16T18:44

2021-08-16T18:44

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

совет безопасности оон

василий небензя

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ООН, 16 авг – РИА Новости. Россия призывает все стороны в Афганистане воздерживаться от боевых действий, содействовать урегулированию мирным путем, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Призываем все вовлеченные афганские стороны воздерживаться от вооруженных действий и содействовать урегулированию мирным путем", - сказал Небензя."Очевидно, что такой стремительный разворот стал неожиданностью для всех, включая тех, кто еще недавно громко заявлял о высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков", - подчеркнул он.По его словам, Россия следит за ситуацией в Афганистане. "На данном этапе полагаем, что поддаваться паническим настроениям не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения", - отметил постпред.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745962756.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, василий небензя, россия