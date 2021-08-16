Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745966462.html
Трамп обвинил Байдена в некомпетентности
Трамп обвинил Байдена в некомпетентности - РИА Новости, 16.08.2021
Трамп обвинил Байдена в некомпетентности
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинил в некомпетентности и заверил, что его... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:38
2021-08-16T17:38
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739353732_0:0:2370:1333_1920x0_80_0_0_9192c0a12c6d8361e2dda24fef7e62e4.jpg
ВАШИНГТОН,16 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинил в некомпетентности и заверил, что его администрация действовала бы иначе."Может кто-нибудь представить, чтобы военных выводили до эвакуации гражданских и тех, кто помогал нашей стране и кто должен иметь право на прошение об убежище? Кроме того, они оставили за собой первоклассное и сложнейшее оборудование. Кто может поверить в такую некомпетентность?" - говорится в опубликованном на сайте Трампа заявлении.По его словам, его администрация прежде "вывезла бы всех гражданских и оборудование".Бывший президент, проигравший на выборах в 2020 году демократу Джо Байдену, сравнил ситуацию, сложившуюся в Афганистане после вывода войск США с пандемией коронавируса в США."Сначала Джо Байден сдался COVID и теперь вирус опять бушует. Потом он сдался "Талибану"*, который быстро захватил Афганистан и разрушил уверенность в американском могуществе и влиянии", - написал бывший президент США.Он вновь заявил, что его администрация была бы более успешна: "результат, включая вывод войск, был бы совершенно иным, если бы руководила администрация Трампа".Администрация Байдена объявила в апреле о планах по выводу войск из Афганистан до 11 сентября текущего года, реальный вывод войск шел более быстрыми темпами и мог завершиться до конца августа. На этом фоне талибы в последние недели начали наступления на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739349930_1340:949:2805:2048_1920x0_80_0_0_19c228b447a455c68f8bfc3b0ff70d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп
17:38 16.08.2021
 
Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

Экс-президент США Трамп обвинил Байдена в некомпетентности из-за ситуации в Афганистане

© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН,16 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинил в некомпетентности и заверил, что его администрация действовала бы иначе.
"Может кто-нибудь представить, чтобы военных выводили до эвакуации гражданских и тех, кто помогал нашей стране и кто должен иметь право на прошение об убежище? Кроме того, они оставили за собой первоклассное и сложнейшее оборудование. Кто может поверить в такую некомпетентность?" - говорится в опубликованном на сайте Трампа заявлении.
По его словам, его администрация прежде "вывезла бы всех гражданских и оборудование".
Бывший президент, проигравший на выборах в 2020 году демократу Джо Байдену, сравнил ситуацию, сложившуюся в Афганистане после вывода войск США с пандемией коронавируса в США.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 20:26Захват власти в Афганистане талибами
Пелоси призвала поблагодарить Байдена за Афганистан
"Сначала Джо Байден сдался COVID и теперь вирус опять бушует. Потом он сдался "Талибану"*, который быстро захватил Афганистан и разрушил уверенность в американском могуществе и влиянии", - написал бывший президент США.
Он вновь заявил, что его администрация была бы более успешна: "результат, включая вывод войск, был бы совершенно иным, если бы руководила администрация Трампа".
"Кому следующему сдастся Джо Байден? Надо бы спросить, если кто-то его найдет", - заявил Трамп.
Администрация Байдена объявила в апреле о планах по выводу войск из Афганистан до 11 сентября текущего года, реальный вывод войск шел более быстрыми темпами и мог завершиться до конца августа. На этом фоне талибы в последние недели начали наступления на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 19:53Захват власти в Афганистане талибами
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Самолет из Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
06:24Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
06:20Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
06:16Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор
06:10Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
05:43Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
05:25Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
05:19В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
05:15В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
05:04МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
04:55ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
04:49Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана
04:41Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
04:31В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет
04:20Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
04:15Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
04:14Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
03:52СМИ: певца Боба Дилана обвинили в совращении ребенка в 1960-х годах
03:47В МЧС рассказали о состоянии выжившего при крушении Ми-8 на Камчатке
Лента новостейМолния