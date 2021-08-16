https://ria.ru/20210816/afganistan-1745966462.html

Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

Трамп обвинил Байдена в некомпетентности - РИА Новости, 16.08.2021

Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинил в некомпетентности и заверил, что его... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:38

2021-08-16T17:38

2021-08-16T17:38

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН,16 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за ситуацию в Афганистане, обвинил в некомпетентности и заверил, что его администрация действовала бы иначе."Может кто-нибудь представить, чтобы военных выводили до эвакуации гражданских и тех, кто помогал нашей стране и кто должен иметь право на прошение об убежище? Кроме того, они оставили за собой первоклассное и сложнейшее оборудование. Кто может поверить в такую некомпетентность?" - говорится в опубликованном на сайте Трампа заявлении.По его словам, его администрация прежде "вывезла бы всех гражданских и оборудование".Бывший президент, проигравший на выборах в 2020 году демократу Джо Байдену, сравнил ситуацию, сложившуюся в Афганистане после вывода войск США с пандемией коронавируса в США."Сначала Джо Байден сдался COVID и теперь вирус опять бушует. Потом он сдался "Талибану"*, который быстро захватил Афганистан и разрушил уверенность в американском могуществе и влиянии", - написал бывший президент США.Он вновь заявил, что его администрация была бы более успешна: "результат, включая вывод войск, был бы совершенно иным, если бы руководила администрация Трампа".Администрация Байдена объявила в апреле о планах по выводу войск из Афганистан до 11 сентября текущего года, реальный вывод войск шел более быстрыми темпами и мог завершиться до конца августа. На этом фоне талибы в последние недели начали наступления на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html

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сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп