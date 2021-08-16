15:28 16.08.2021 (обновлено: 16:15 16.08.2021)
Пушков раскритиковал заявление Блинкена об успехах США в Афганистане
Сенатор Пушков раскритиковал заявление госсекретаря США Блинкена о достигнутых целях в Афганистане
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон успешно выполнил свои задачи в Афганистане.
Ранее Блинкен заявил, что пребывание американских военных в Афганистане было необходимо для устранения террористической угрозы и его страна якобы с этим справилась. По мнению члена Совфеда, первоначальные цели, а именно поимка Бен Ладена и борьба с Аль-Каидой*, стали неактуальными еще десять лет назад. В итоге Соединенные Штаты фактически отдали власть в стране тем же талибам, против которых изначально затевали военную операцию. К тому же остался нерешенным вопрос и с "Исламским государством"*.
"То есть террористическая угроза с территории этой страны как раз не устранена. Так что же американцы спешно свернулись? Ответ очевиден. Причина ухода США из Афганистана сомнений во всем мире не вызывает", — написал Пушков в своем телеграм-канале.
Захват власти талибами
Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.