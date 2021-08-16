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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745938816.html
Пушков раскритиковал заявление Блинкена об успехах США в Афганистане
Пушков раскритиковал заявление Блинкена об успехах США в Афганистане - РИА Новости, 16.08.2021
Пушков раскритиковал заявление Блинкена об успехах США в Афганистане
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон успешно выполнил свои задачи в Афганистане. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:28
2021-08-16T16:15
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
алексей пушков
аль-каида
исламское государство
энтони блинкен
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон успешно выполнил свои задачи в Афганистане.Ранее Блинкен заявил, что пребывание американских военных в Афганистане было необходимо для устранения террористической угрозы и его страна якобы с этим справилась. По мнению члена Совфеда, первоначальные цели, а именно поимка Бен Ладена и борьба с Аль-Каидой*, стали неактуальными еще десять лет назад. В итоге Соединенные Штаты фактически отдали власть в стране тем же талибам, против которых изначально затевали военную операцию. К тому же остался нерешенным вопрос и с "Исламским государством"*."То есть террористическая угроза с территории этой страны как раз не устранена. Так что же американцы спешно свернулись? Ответ очевиден. Причина ухода США из Афганистана сомнений во всем мире не вызывает", — написал Пушков в своем телеграм-канале.Захват власти талибамиНесколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210816/kabul-1745909297.html
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, алексей пушков, аль-каида, исламское государство, энтони блинкен, россия
15:28 16.08.2021 (обновлено: 16:15 16.08.2021)
 
Пушков раскритиковал заявление Блинкена об успехах США в Афганистане

Сенатор Пушков раскритиковал заявление госсекретаря США Блинкена о достигнутых целях в Афганистане

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон успешно выполнил свои задачи в Афганистане.
Ранее Блинкен заявил, что пребывание американских военных в Афганистане было необходимо для устранения террористической угрозы и его страна якобы с этим справилась. По мнению члена Совфеда, первоначальные цели, а именно поимка Бен Ладена и борьба с Аль-Каидой*, стали неактуальными еще десять лет назад. В итоге Соединенные Штаты фактически отдали власть в стране тем же талибам, против которых изначально затевали военную операцию. К тому же остался нерешенным вопрос и с "Исламским государством"*.
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"То есть террористическая угроза с территории этой страны как раз не устранена. Так что же американцы спешно свернулись? Ответ очевиден. Причина ухода США из Афганистана сомнений во всем мире не вызывает", — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Захват власти талибами

Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в республике резко обострилась: талибы начали наступление на крупные города. В воскресенье стало известно, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВашингтон (город)ТалибанАлексей ПушковАль-КаидаИсламское государствоЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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